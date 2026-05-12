Rote Teufel kurz vor Aufstieg Koblenzer Ungeschlagenserie reißt gegen den FCK II Sina Ternis 12.05.2026, 21:41 Uhr

i Gerade in Halbzeit eins verteidigte die TuS Koblenz (blaue Trikots) leidenschaftlich, doch nach der Pause machten es die Schängel dem Gast vom 1. FCK II zweimal zu einfach uns kassierte zwei Gegentore. Jörg Niebergall

Jede Serie hat einmal ein Ende, auch die der TuS Koblenz. Die war zuletzt 16-Mal in Folge in Pflichtspielen ungeschlagen geblieben, musste sich nun aber dem Tabellenführer 1. FCK II mit 1:2 geschlagen geben.

Die Ungeschlagenserie der TuS Koblenz ist gerissen: Gegen den 1. FC Kaiserslautern II unterlagen die Schängel im vorgezogenen Spiel der Fußball-Oberliga mit 1:2 (1:0) – und das aufgrund der zweiten Hälfte nicht unverdient, auch wenn beide Gegentore in die Kategorie vermeidbar gefallen waren, einmal nach einer Ecke, als ein Ball nicht konsequent geklärt worden war, einmal nach einer zu kurzen Abwehr.







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