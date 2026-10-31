Für die TuS Koblenz gab es die zweite Nullnummer in Folge. Auf das Remis gegen den FCEK folgte nun ein 0:0 gegen den FC Cosmos Koblenz. Wieder gab’s Rot für die TuS, aber auch der Gegner beendete die Partie nicht zu elft.
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Als Jesper Schlich sich in der Nachspielzeit noch einmal auf ein vollkommen unnötiges Dribbling einließ, ging ein Raunen durch das Stadion Oberwerth. Um ein Haar hätte der Keeper der TuS Koblenz den Ball gegen Ayman Aourir, den Offensivakteur des FC Cosmos Koblenz, folgenschwer vertändelt – und den Punkt für seine Mannschaft verspielt.