0:0 zwischen TuS und Cosmos Koblenzer Stadtduell: Zweimal Rot, aber keine Tore Sina Ternis 31.10.2026, 16:45 Uhr

i Nach 67 Minuten sah Daniel von der Bracke wegen einer Notbremse gegen Cosmos-Offensivakteur Hokon Sossah Rot. Gut 20 Minuten später folgte dem Kapitän der TuS Koblenz auch der Gäste-Spieler Serdar Arslan wegen eines groben Foulspiels. Am Ende stand es nach Roten Karten 1:1, auf der Anzeigentafel stand allerdings ein 0:0. René Weiss

Für die TuS Koblenz gab es die zweite Nullnummer in Folge. Auf das Remis gegen den FCEK folgte nun ein 0:0 gegen den FC Cosmos Koblenz. Wieder gab’s Rot für die TuS, aber auch der Gegner beendete die Partie nicht zu elft.

Als Jesper Schlich sich in der Nachspielzeit noch einmal auf ein vollkommen unnötiges Dribbling einließ, ging ein Raunen durch das Stadion Oberwerth. Um ein Haar hätte der Keeper der TuS Koblenz den Ball gegen Ayman Aourir, den Offensivakteur des FC Cosmos Koblenz, folgenschwer vertändelt – und den Punkt für seine Mannschaft verspielt.







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