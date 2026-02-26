Für die TuS Koblenz steht am Wochenende das zweite Nachholspiel an – und das ist ein absolutes Kontrastprogramm zu der Partie in der Vorwoche gegen den FK Pirmasens. Denn nun geht’s zum FV Diefflen, der mitten im Oberliga-Abstiegskampf steckt.
Lesezeit 2 Minuten
Nach dem Wochenende ist die Tabelle der Fußball-Oberliga fast geglättet, aus Sicht der TuS Koblenz ist sie das sogar komplett, denn die Schängel tragen am Samstag (14.30 Uhr) ihr zweites Nachholspiel aus, haben anschließend, genau wie die Konkurrenz im oberen Tabellendrittel, dann 20 Partien absolviert.