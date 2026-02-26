TuS ohne Alsbach nach Diefflen Koblenz steht vor drei Partien mit K.o.-Spiel-Charakter Sina Ternis 26.02.2026, 13:00 Uhr

i Nic Alsbach (gelbes Trikot, hier im Testspiel gegen die EGC Wirges mit Luis Krissel) wird der TuS Koblenz am Wochenende nach einem Eingriff am Ellenbogen definitiv fehlen. Andreas Hergenhahn

Für die TuS Koblenz steht am Wochenende das zweite Nachholspiel an – und das ist ein absolutes Kontrastprogramm zu der Partie in der Vorwoche gegen den FK Pirmasens. Denn nun geht’s zum FV Diefflen, der mitten im Oberliga-Abstiegskampf steckt.

Nach dem Wochenende ist die Tabelle der Fußball-Oberliga fast geglättet, aus Sicht der TuS Koblenz ist sie das sogar komplett, denn die Schängel tragen am Samstag (14.30 Uhr) ihr zweites Nachholspiel aus, haben anschließend, genau wie die Konkurrenz im oberen Tabellendrittel, dann 20 Partien absolviert.







