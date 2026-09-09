Gäste kämpfen aufopferungsvoll
Koblenz kommt auch gegen Wiesbach nicht über 1:1 hinaus
Denys Vyrych (links) war der einzige TuS-Torschütze des Abends. Er traf, wie so oft, vom Elfmeterpunkt. Und das passte dann auch
Denys Vyrych (links) war der einzige TuS-Torschütze des Abends. Er traf, wie so oft, vom Elfmeterpunkt. Und das passte dann auch zum Spiel der Schängel beim 1:1 gegen den FC Hertha Wiesbach.
Mark Dieler

Wieder war es nichts mit dem Dreier, auf den die TuS seit mittlerweile drei Spielen wartet. Auf das 1:5 gegen Gau-Odernheim und das 0:0 gegen Ahrweiler folgte ein 1:1 gegen Wiesbach. Gegen einen tief stehenden Gegner tat sich die Tus erneut schwer. 

Lesezeit 4 Minuten
Es passte zum Spiel, dass der einzige Treffer der TuS Koblenz nach einem Foulelfmeter fiel, es war das 1:1 (65.) im Heimspiel gegen den FC Hertha Wiesbach, der auch zugleich den Endstand bedeutete. Damit bleibt die TuS auch im dritten Spiel in Folge in der Fußball-Oberliga ohne Sieg.
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