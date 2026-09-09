Gäste kämpfen aufopferungsvoll Koblenz kommt auch gegen Wiesbach nicht über 1:1 hinaus Sina Ternis 09.09.2026, 22:03 Uhr

i Denys Vyrych (links) war der einzige TuS-Torschütze des Abends. Er traf, wie so oft, vom Elfmeterpunkt. Und das passte dann auch zum Spiel der Schängel beim 1:1 gegen den FC Hertha Wiesbach. Mark Dieler

Wieder war es nichts mit dem Dreier, auf den die TuS seit mittlerweile drei Spielen wartet. Auf das 1:5 gegen Gau-Odernheim und das 0:0 gegen Ahrweiler folgte ein 1:1 gegen Wiesbach. Gegen einen tief stehenden Gegner tat sich die Tus erneut schwer.

Es passte zum Spiel, dass der einzige Treffer der TuS Koblenz nach einem Foulelfmeter fiel, es war das 1:1 (65.) im Heimspiel gegen den FC Hertha Wiesbach, der auch zugleich den Endstand bedeutete. Damit bleibt die TuS auch im dritten Spiel in Folge in der Fußball-Oberliga ohne Sieg.







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