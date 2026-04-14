Lokalduell auf dem Oberwerth Koblenz gegen Engers: Die goldene Ananas heißt Platz 3 Sina Ternis 14.04.2026, 10:33 Uhr

i Im Hinspiel hielt sich Engers um Vadym Semchuk (in Grün, vorne) die TuS um Marcel Wingender vom Leib und gewann nach 0:1-Rückstand noch 2:1. Am Mittwoch steht um 19 Uhr das Rückspiel auf dem Oberwerth an. Mark Dieler

Wer erkämpft sich am Ende den Titel: Bestes Oberliga-Team im Fußballverband Rheinland? Im Rennen sind der FCEK, die TuS Koblenz und der FV Engers. Die beiden Letztgenannten treffen am Mittwochabend im direkten Duell aufeinander.

Ohne Frage, die Erinnerungen an das Hinspiel sind nur für eine Mannschaft mit positiven Emotionen verbunden. Denn das gewann der FV Engers Anfang Oktober am heimischen Stadion am Wasserturm mit 2:1, obwohl die TuS Koblenz eine überragende erste Hälfte gespielt, sich dafür aber eben nicht mit mehr als einem Tor belohnt hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen