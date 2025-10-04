Koblenzer zeigen Reaktion Klares 5:0 – TuS ist eine Nummer zu groß für Eisbachtal 04.10.2025, 17:03 Uhr

i So eng wie hier ging es mit Blick auf das Ergebnis nicht zu in der Partie zwischen der TuS Koblenz (blaue Trikots) und den Sportfreunden Eisbachtal. Die Hausherren gewannen souverän mit 5:0 - und zeigten die von Trainer Michael Stahl erhoffte Reaktion auf die Derbyniederlage gegen Engers. Für die Eisbären ist es indes die dritte Derbyschlappe nach Gang. Wolfgang Heil

Die einen haben sich nach der Derbyniederlage eindrucksvoll zurückgemeldet, die anderen mussten die dritte Derbypleite nach Gang einstecken – und die war deftig: Die Sportfreunde Eisbachtal verloren bei der TuS Koblenz vollkommen verdient mit 0:5.

Spätestens als Masahiro Fujiwara aus rund 30 Metern – schon daran, wie er die Kugel traf, war zu sehen, dass es gefährlich werden würde – den Ball zum 4:0 mit einem Traumtor in den linken Winkel beförderte, war klar: Auch dieses Mal würden die Sportfreunde Eisbachtal am Ende eines Spiels in der Fußball-Oberliga mit leeren Händen dastehen.







