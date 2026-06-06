Wittlich empfängt Zeiskam Kasal will zweiten Aufstieg in Folge perfekt machen Sina Ternis 06.06.2026, 12:00 Uhr

i Wittlichs Alexander Klein enteilt hier gleich zwei Gegenspielern und markierte am Mittwochabend gegen Jägersburg per Kopf die 3:0-Führung. Am Ende hieß es 5:0 für Rot-Weiss, das nun am Sonntag zum Aufstiegsendspiel den TB Jahn Zeiskam empfängt. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Für dRot-Weiss Wittlich geht’s am Sonntag um alles: Mit mindestens einem Unentschieden im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten der Verbandsliga Südwest, den TB Jahn Zeiskam, könnte der Rheinlandvertreter den Oberliga-Aufstieg perfekt machen.

Es ist sicherlich eine Mischung auf Vorfreude und Anspannung: Rot-Weiss Wittlich bestreitet am Sonntag sein Endspiel daheim. Um 16 Uhr empfängt die Mannschaft von Coach Yusuf Emre Kasal den TB Jahn Zeiskam – und dabei geht es um nichts weniger als den Aufstieg in die Fußball-Oberliga.







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