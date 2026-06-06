Für dRot-Weiss Wittlich geht’s am Sonntag um alles: Mit mindestens einem Unentschieden im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten der Verbandsliga Südwest, den TB Jahn Zeiskam, könnte der Rheinlandvertreter den Oberliga-Aufstieg perfekt machen.
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Es ist sicherlich eine Mischung auf Vorfreude und Anspannung: Rot-Weiss Wittlich bestreitet am Sonntag sein Endspiel daheim. Um 16 Uhr empfängt die Mannschaft von Coach Yusuf Emre Kasal den TB Jahn Zeiskam – und dabei geht es um nichts weniger als den Aufstieg in die Fußball-Oberliga.