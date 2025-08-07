Mit dem Remis zum Auftakt in die Oberligasaison war Cosmos-Trainer Emre Yusuf Kasal nicht unzufrieden. Er weiß aber, dass sein Team sich in Worms wird steigern müssen, um Zählbares mitzunehmen.

Yusuf Emre Kasal war selbst lange genug Fußballer, um zu wissen, mit welchen Herausforderungen seine Mannschaft am ersten Spieltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zu kämpfen hatte, nahm seine Akteure des FC Cosmos Koblenz nach dem 2:2 zu Hause gegen den FV Eppelborn dann auch vor allem in Schutz. Er weiß aber auch, dass am Samstag (14 Uhr) beim Gastspiel bei Wormatia Worms noch einmal ein anderes Kaliber wartet – und dass sich sein Team die Nachlässigkeiten im Spielaufbau dann nicht wird leisten können.

Denn die waren aus Sicht des Trainers der Hauptgrund dafür, dass die „Cosmonauten“ in den ersten 45 Minuten auf dem Oberwerth einige brenzlige Situationen überstehen mussten, dass sie zwischenzeitlich mit 0:1 zurücklagen. „Das waren individuelle Fehler, womit wir Eppelborn zu ihren Umschaltmomenten verholfen haben“, so Kasal. Wie gesagt: Die Fehler gesteht er seinem Team zu, nennt auch die Gründe, warum es bei dem einen oder anderen phasenweise noch nicht optimal lief: Fehlender Spielrhythmus, das noch unbekannte Stadion Oberwerth, die neue Konstellation – die Mannschaft hatte in der Zusammenstellung vorher noch nie auf dem Platz gestanden, – „das war ein Prozentpunkt und noch einer und noch einer“, fasst es Kasal zusammen.

Gegner verlor zum Auftakt mit 0:3 gegen Kaiserslautern II

Doch schon in der Pause konnte der Trainer einwirken, an den richtigen Stellschrauben drehen, sodass es nach Wiederanpfiff deutlich besser wurde. Diese Verbesserung soll nun auch in Worms ihre Fortsetzung finden, wird sie finden müssen, wollen die „Cosmonauten“ Zählbares mitnehmen. Schließlich gehören die Gastgeber für Kasal zu den Anwärtern auf den Titel – und dabei lässt er sich auch nicht davon blenden, dass die Wormatia zum Saisonauftakt eine 0:3-Klatsche gegen den Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern hinnehmen musste.

Der Cosmos-Trainer hatte sich die Partie im Livestream komplett angesehen, sah da auch drei, vier hundertprozentige Chancen der Wormser Offensive. „Und wenn du keinen guten Tag hast und dir dann trotzdem viele Chancen erspielst, dann spricht das eindeutig für die Qualität der Mannschaft.“ Kasal jedenfalls ist gewarnt, geht auch davon aus, dass die Rheinhessen zu Hause und nach der Niederlage ein anderes Gesicht zeigen werden. „Für uns ist das ein gutes Spiel, um zu sehen, wie weit wir gegen die Spitzenmannschaften der Liga schon sind“, so der Trainer.

„Er ist in unserem Gefüge ein absoluter Leistungsträger.“

Cosmos-Trainer Emre Kasal über Milan Ziric, der in der Vorwoche noch nicht spielberechtigt war

Ob er viele personelle Veränderungen in der Startelf vornehmen wird, lässt er noch ein Stück weit offen. Vieles spricht allerdings dafür, dass Milan Ziric, für den in der Vorwoche noch keine Spielgenehmigung vorgelegen hatte, in die Innenverteidigung rücken wird. „Er ist in unserem Gefüge ein absoluter Leistungsträger“, sagt Kasal. Eine weitere Änderung wird es zwangsläufig geben, denn Offensivakteur Nao Oriyama sah in der Vorwoche Gelb-Rot, wird definitiv fehlen. Kelvin Lunga hätte hier eine Alternative sein können, doch der laboriert weiter an einer Sprunggelenksverletzung, wird frühestens nächste Woche wieder zu einer Option.