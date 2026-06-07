Kurz nach 18 Uhr ist es amtlich: Der SV Rot-Weiss Wittlich feiert vor rund 2000 Zuschauern den ersten Aufstieg in die Fußball-Oberliga in der Vereinsgeschichte. Für Trainer Yusuf Emre Kasal indes ist es der zweite Oberligaaufstieg in Folge.
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Während der Jubel bei allen, die es mit dem SV Rot-Weiss Wittlich hielten, keine Grenzen mehr kannte, sich auf dem Platz Menschentrauben bildeten, Pyrotechnik und Feuerwerk gezündet, Bierduschen verteilt wurden, hielt sich einer erst einmal ganz raus aus den Feierlichkeiten: Trainer Yusuf Emre Kasal.