3:2-Sieg gegen Zeiskam
Kasal feiert mit Wittlich seinen zweiten Aufstieg 
Wittlichs Trainer Yusuf Emre Kasal (Mitte) freut sich mit Siegtorschütze Meliani Saim (rechts) und mit Nicolae Stefan über seine
Wittlichs Trainer Yusuf Emre Kasal (Mitte) freut sich mit Siegtorschütze Meliani Saim (rechts) und mit Nicolae Stefan über seinen zweiten Oberligaaufstieg binnen eines Jahres und den ersten Aufstieg der Wittlicher Vereinsgeschichte.
sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Kurz nach 18 Uhr ist es amtlich: Der SV Rot-Weiss Wittlich feiert vor rund 2000 Zuschauern den ersten Aufstieg in die Fußball-Oberliga in der Vereinsgeschichte. Für Trainer Yusuf Emre Kasal indes ist es der zweite Oberligaaufstieg in Folge.

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Während der Jubel bei allen, die es mit dem SV Rot-Weiss Wittlich hielten, keine Grenzen mehr kannte, sich auf dem Platz Menschentrauben bildeten, Pyrotechnik und Feuerwerk gezündet, Bierduschen verteilt wurden, hielt sich einer erst einmal ganz raus aus den Feierlichkeiten: Trainer Yusuf Emre Kasal.

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