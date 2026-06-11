Es war ein bewegendes Fußballjahr, auf das Yusuf Emre Kasal zurückblickt. Zunächst die Trennung von Cosmos Koblenz, dann der Tod seines Vaters und nun die Meisterschaft mit Rot-Weiss Wittlich. Im Interview steht er Rede und Antwort.
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Nur rund ein Jahr, nachdem er den Aufstieg mit dem FC Cosmos Koblenz gefeiert hat, gelang Yusuf Emre Kasal das gleiche mit dem SV Rot-Weiss Wittlich: Über den Umweg Aufstiegsrunde ging es mit einem 3:2-Sieg gegen den TB Jahn Zeiskam in die Fußball-Oberliga.