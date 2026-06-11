Aufstiegstrainer im Interview
Kasal: Das beschauliche Wittlich war genau das Richtige
Yusuf Emre Kasal (vorne) feierte mit Rot-Weiss Wittlich den zweiten Aufstieg binnen eines Jahres - und blickt auf eine ereignisr
Yusuf Emre Kasal (vorne) feierte mit Rot-Weiss Wittlich den zweiten Aufstieg binnen eines Jahres - und blickt auf eine ereignisreiche und bewegende Zeit zurück.
sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Es war ein bewegendes Fußballjahr, auf das Yusuf Emre Kasal zurückblickt. Zunächst die Trennung von Cosmos Koblenz, dann der Tod seines Vaters und nun die Meisterschaft mit Rot-Weiss Wittlich. Im Interview steht er Rede und Antwort. 

Lesezeit 5 Minuten
Nur rund ein Jahr, nachdem er den Aufstieg mit dem FC Cosmos Koblenz gefeiert hat, gelang Yusuf Emre Kasal das gleiche mit dem SV Rot-Weiss Wittlich: Über den Umweg Aufstiegsrunde ging es mit einem 3:2-Sieg gegen den TB Jahn Zeiskam in die Fußball-Oberliga.

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