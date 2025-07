Nach einem Jahr Abstinenz ist der FC Cosmos Koblenz zurück in der Fußball-Oberliga – und geht diese ohne Druck, aber sicherlich auch mit dem Anspruch, eine gute Rolle zu spielen, an. Zum Auftakt geht’s auf dem Oberwerth gegen den FV Eppelborn.

Dieses Mal ist der FC Cosmos Koblenz gekommen, um zu bleiben, geht das Unterfangen Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit einer Mischung aus Demut und Vorfreude an, wobei, das macht Trainer Yusuf Emre Kasal deutlich, die Vorfreude klar überwiegt. Schließlich ist seine Mannschaft jetzt nicht mehr in der Rolle des Favoriten, wie es noch in den meisten Rheinlandligapartien der Fall war. „Das fühlt sich gut an, auch für mich als Trainer. Jetzt kann auch mal ein Spiel daneben gehen, und wir haben anschließend die Möglichkeit, uns wieder zu fangen.“

Dennoch ist dem Coach daran gelegen, schnell in ruhige Fahrwasser zu kommen – und mit Erfolgserlebnissen in die Saison zu starten. Die „Cosmonauten“ empfangen zum Auftakt am Samstag (15 Uhr) den FV Eppelborn, der in der Vorsaison bis zum Schluss um den Klassenerhalt in der Oberliga zittern musste. Ein Gegner nach Maß? Hier kommt die Demut zum Vorschein: „Natürlich wollen wir erfolgreich starten, aber auch Eppelborn wird zu uns kommen und gegen einen Aufsteiger das Ziel haben, etwas mitzunehmen“, weiß Kasal.

„Dieses Mal hatten wir den Kader größtenteils zum Vorbereitungsauftakt zusammen, konnten direkt mit den Jungs arbeiten, weil wir schon zum Ende der Vorsaison mit den Planungen begonnen hatten.“

Cosmos-Trainer Yusuf Emre Kasal

Wo seine Mannschaft derzeit steht, das wird er wohl erst nach dem Spiel wirklich wissen. Bei Cosmos gab es vor der Saison wieder einen kompletten Umbruch, 17 Abgängen stehen mehr als ein Dutzend Neuzugänge gegenüber. „In vielen Fällen lag das nicht in unserer Hand, die Gründe waren ganz unterschiedlicher Natur“, sagt Kasal, der sehr gerne mehr Konstanz gehabt hätte, der aber einen großen Unterschied zur Vorsaison ausmacht. „Dieses Mal hatten wir den Kader größtenteils zum Vorbereitungsauftakt zusammen, konnten direkt mit den Jungs arbeiten, weil wir schon zum Ende der Vorsaison mit den Planungen begonnen hatten.“

Dennoch musste der erfahrene Trainer seine neuen Jungs erst einmal kennenlernen. Deswegen dienten die Testspiele vor allem dazu, Informationen zu sammeln, herauszufinden, wer auf welcher Positionen welche Qualitäten aufs Feld bringt, wo die Stärken liegen, welche Akteure sich für die Startelf anbieten, was wie gut zusammenpassen würde. Der Lotto-Cup war so etwas wie die Generalprobe und mit der war Kasal durchaus zufrieden. Am Ende standen Rang drei und die Erkenntnis, dass seine neu zusammengewürfelte Mannschaft in der Lage ist, gegen künftige Liga-Kontrahenten mitzuhalten.

Kelvin Lunga im Training umgeknickt

Was für den Übungsleiter genauso wichtig ist: dass die Mannschaft in der Vorbereitung von Verletzungssorgen verschont geblieben ist. Allerdings gab es hier unter der Woche einen kleinen Rückschlag: Kelvin Lunga, schon in der Vorsaison einer der Leistungsträger, knickte im Training um. Hier wird sich ganz kurzfristig entscheiden, ob er am Samstag mitwirken kann.

Bis auf drei, vier Positionen hat sich laut Kasal mittlerweile ein Stamm an Spielern herauskristallisiert, der von Beginn an auflaufen wird, dazu gehört auch Keeper Josue Duverger, der schon in der abgelaufenen Saison ein wichtiger Rückhalt war. Mit ihm wurde als Nummer eins verlängert, allerdings gibt es mit Neuzugang Romaric Grenz einen weiteren Torwart, über dessen Verpflichtung sein Coach „sehr glücklich“ ist. Derzeit soll Grenz noch als Backup fungieren, „das wurde mit ihm auch so kommuniziert“, wie Kasal sagt“, allerdings schließt er keinesfalls aus, dass sich der 23-Jährige irgendwann zum Stammtorhüter entwickelt. „Er verfügt in seinem jungen Alter schon über eine Menge Erfahrung.“

Cosmos muss auch gegen spielstärkere Mannschaften Lösungen finden

Das trifft auch auf den Kader zu. Es wurden viele Spieler verpflichtet, die Oberliga und höher gespielt haben. Die muss Kasal jetzt zu einer Einheit formen, muss sie, als Mannschaft, in der neuen Spielklasse konkurrenzfähig machen, muss einen Mittelweg finden aus seiner Spielphilosophie und den Anforderungen, die die Liga mit sich bringt. „Als Trainer kann ich meine Auffassung von Fußball nicht komplett über den Haufen werfen. Aber es wird bessere und spielstärkere Gegner geben, da brauchen wir andere Lösungen als in der Vorsaison, werden Spiele nicht über 90 Minuten dominieren“, weiß Kasal. Ob das schon gegen Eppelborn der Fall ist, wird sich zeigen.