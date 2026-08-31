Transferfrist endet heute Jeff Ampadu verlässt den Ahrweiler BC sofort Sina Ternis 31.08.2026, 13:07 Uhr

i Nach zwei Jahren beim Ahrweiler BC zieht es Jeff Ampadu weiter. Die Entscheidung ist kurzfristig am letzten Tag der Wechselfrist gefallen. Martin Gausmann

Bevor die Transferfrist am Montag endet, hat der Ahrweiler BC noch einen Abgang zu vermelden: Jeff Ampadu wird dem Verein nach zwei Jahren den Rücken kehren – und soll wohl in der Region bleiben.

Der Ahrweiler BC muss noch einen Last-Minute-Abgang verkraften: Erst am Sonntag war Jeff Ampadu auf die Sportliche Leitung des ABC zugekommen, hatte seinen Wechselwunsch geäußert – und die Verantwortlichen um Jonny Susa stimmten dem zu. „Jeff ist einer der wenigen Verbliebenen aus der vergangenen Saison, hatte sich wahrscheinlich mehr Einsatzzeit ausgerechnet“, so Susa, der dem 20-jährigen Mittelfeldspieler keine Steine in den Weg legen wollte.







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