Bevor die Transferfrist am Montag endet, hat der Ahrweiler BC noch einen Abgang zu vermelden: Jeff Ampadu wird dem Verein nach zwei Jahren den Rücken kehren – und soll wohl in der Region bleiben.
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Der Ahrweiler BC muss noch einen Last-Minute-Abgang verkraften: Erst am Sonntag war Jeff Ampadu auf die Sportliche Leitung des ABC zugekommen, hatte seinen Wechselwunsch geäußert – und die Verantwortlichen um Jonny Susa stimmten dem zu. „Jeff ist einer der wenigen Verbliebenen aus der vergangenen Saison, hatte sich wahrscheinlich mehr Einsatzzeit ausgerechnet“, so Susa, der dem 20-jährigen Mittelfeldspieler keine Steine in den Weg legen wollte.