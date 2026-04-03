Arminia Ludwigshafen, FV Engers, FC Emmelshausen-Karbach und TuS Koblenz heißen die kommenden Gegner der Eisbachtaler Sportfreunde. Doch die müssen und wollen erst einmal die Hürde Ludwigshafen nehmen, bevor die tabellarischen Brocken kommen.
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Noch ist die Umsetzung der von Thorsten Wörsdörfer erhofften 4:1-Serie möglich. Nach der Niederlage gegen Dudenhofen hatte der Coach der Eisbachtaler Sportfreunde zu Protokoll gegeben, dass er damit leben könne, wenn seine Mannschaft jeweils auf vier Siege eine Niederlage folgen ließe.