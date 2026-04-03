Eisbachtal in Ludwigshafen „Jede Niederlage bringt uns der Klippe gefährlich nah“ Sina Ternis 03.04.2026, 13:32 Uhr

i Bleron Bekteshi war die gesamte Saison wegen einer Verletzung außer Gefecht gesetzt. Beim Auswärtsspiel in Ludwigshafen wird er am Samstag zum ersten Mal auf der Bank der Sportfreunde Eisbachtal Platz nehmen. Andreas Hergenhahn

Arminia Ludwigshafen, FV Engers, FC Emmelshausen-Karbach und TuS Koblenz heißen die kommenden Gegner der Eisbachtaler Sportfreunde. Doch die müssen und wollen erst einmal die Hürde Ludwigshafen nehmen, bevor die tabellarischen Brocken kommen.

Noch ist die Umsetzung der von Thorsten Wörsdörfer erhofften 4:1-Serie möglich. Nach der Niederlage gegen Dudenhofen hatte der Coach der Eisbachtaler Sportfreunde zu Protokoll gegeben, dass er damit leben könne, wenn seine Mannschaft jeweils auf vier Siege eine Niederlage folgen ließe.







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