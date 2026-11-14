1:2-Niederlage gegen Primus Ist das bitter: Eisbachtal unterliegt in Nachspielzeit Sina Ternis 14.11.2026, 20:22 Uhr

i Hier war Eisbachtals Schlussmann Tim Weiler gegen Takero Itoi zur Stelle. In zwei Situationen war er aber machtlos und so stand am Ende eine knappe 1:2-Niederlage der Sportfreunde gegen Tabellenführer Schott Mainz. René Weiss

Die Niederlage eines Tabellenletzten gegen einen Tabellenführer kommt nicht unbedingt überraschend daher, aber im Fall der Sportfreunde Eisbachtal tut sie besonders weh. Schott Mainz erzielte den 2:1-Siegtreffer in der 93. Minute.

Natürlich überwog nach Abpfiff die Enttäuschung bei Thomas Kahler. Aber da schwang auch noch etwas anderes mit nach der knappen und vor allem in der Entstehung bitteren 1:2-Niederlage seiner Sportfreunde Eisbachtal im Heimspiel gegen den Tabellenführer der Fußball-Oberliga, den TSV Schott Mainz.







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