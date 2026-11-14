Die Niederlage eines Tabellenletzten gegen einen Tabellenführer kommt nicht unbedingt überraschend daher, aber im Fall der Sportfreunde Eisbachtal tut sie besonders weh. Schott Mainz erzielte den 2:1-Siegtreffer in der 93. Minute.
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Natürlich überwog nach Abpfiff die Enttäuschung bei Thomas Kahler. Aber da schwang auch noch etwas anderes mit nach der knappen und vor allem in der Entstehung bitteren 1:2-Niederlage seiner Sportfreunde Eisbachtal im Heimspiel gegen den Tabellenführer der Fußball-Oberliga, den TSV Schott Mainz.