Cosmos bastelt am Kader Internationale Interessenten, Duverger-Zukunft offen Sina Ternis 30.06.2026, 11:24 Uhr

i Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wird, ist derzeit offen. Internationale Interessen haben ihre Fühler nach dem WM-Keeper ausgestreckt. Weiss René. René Weiss

Aktuell heißt es für den WM-Keeper im Kader des FC Cosmos Koblenz: abschalten und entspannen. Wie es mit Josué Duverger weitergeht, das ist noch offen. Um ihm herum wird am Kader für die neue Saison gebastelt. Zwei Abgänge nach Wittlich stehen fest.

Acht Testspieler waren für den Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz am vergangenen Wochenende bei der 0:6-Niederlage gegen die Sportfreunde Siegen im Einsatz, ob jemand von ihnen künftig das Team des Trainergespanns Admir Softic und Peter Neustädter verstärken wird, das ist noch offen.







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