Aktuell heißt es für den WM-Keeper im Kader des FC Cosmos Koblenz: abschalten und entspannen. Wie es mit Josué Duverger weitergeht, das ist noch offen. Um ihm herum wird am Kader für die neue Saison gebastelt. Zwei Abgänge nach Wittlich stehen fest.
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Acht Testspieler waren für den Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz am vergangenen Wochenende bei der 0:6-Niederlage gegen die Sportfreunde Siegen im Einsatz, ob jemand von ihnen künftig das Team des Trainergespanns Admir Softic und Peter Neustädter verstärken wird, das ist noch offen.