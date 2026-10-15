Nur zwei Punkte trennen den SV Gonsenheim und Rot-Weiss Koblenz in der Tabelle voneinander. Beide Teams stehen nach einem Drittel der Saison gut da – und beide treffen am Samstag im direkten Duell aufeinander.
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Dass der SV Gonsenheim und damit der nächste Gegner seines FC Rot-Weiss Koblenz in der Fußball-Oberliga so etwas wie die Mannschaft der Stunde ist, das überrascht Fatih Cift keinesfalls. Denn dass die Mainzer in der Vorsaison bis zum Schluss um den Klassenverbleib kämpfen mussten, dafür gab es aus seiner Sicht gute Gründe beziehungsweise vor allem einen Grund: den Ausfall mehrere Leistungsträger.