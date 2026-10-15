Rot-Weiss spielt in Gonsenheim In Mainz treffen zwei Überraschungsteams aufeinander Sina Ternis 15.10.2026, 09:00 Uhr

i Tim Esten (rotes Trikot) ist einer, auf den Fatih Cift ganz große Stücke hält. Der Coach des FC Rot-Weiss Koblenz weiß aber, dass in seinem Stürmer noch ganz viel nicht entfaltetes Potenzial schlummert. Gegen Gonsenheim hat er am Samstag die nächste Gelegenheit, das zu wecken. Wolfgang Heil

Nur zwei Punkte trennen den SV Gonsenheim und Rot-Weiss Koblenz in der Tabelle voneinander. Beide Teams stehen nach einem Drittel der Saison gut da – und beide treffen am Samstag im direkten Duell aufeinander.

Dass der SV Gonsenheim und damit der nächste Gegner seines FC Rot-Weiss Koblenz in der Fußball-Oberliga so etwas wie die Mannschaft der Stunde ist, das überrascht Fatih Cift keinesfalls. Denn dass die Mainzer in der Vorsaison bis zum Schluss um den Klassenverbleib kämpfen mussten, dafür gab es aus seiner Sicht gute Gründe beziehungsweise vor allem einen Grund: den Ausfall mehrere Leistungsträger.







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