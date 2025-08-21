Es war bisher noch nicht die Oberligasaison des SC Idar-Oberstein. Zuletzt setzte es gegen die SF Eisbachtal und die TuS Koblenz zwei Niederlagen. Nun ist vor dem Auswärtsspiel in Eppelborn auch klar, dass sich der Kapitän schwer verletzt hat.

Nein, über die 1:4-Niederlage gegen die TuS Koblenz wollte Tomasz Kakala, Trainer des SC Idar-Oberstein, nicht mehr reden. „Die haben wir analysiert und unsere Schlüsse daraus gezogen“, sagte er knapp. Allerdings wird die Partie, ganz unabhängig vom Ergebnis, auch noch Strahlkraft auf die kommenden Spiele, somit natürlich auch auf das am Samstag (15.30 Uhr) beim saarländischen Fußball-Oberligateam FV Eppelborn haben.

Denn mit Kapitän Flavius Botiseriu, Alessandro Marino und Kevin Kraus erlitten gleich drei Spieler Verletzungen. Kraus konnte zwar nach einer Behandlungspause weiterspielen, wäre auch gegen den FV Eppelborn eigentlich einsatzfähig, wird allerdings aus privaten Gründen fehlen. Schlimmer sieht es bei den anderen beiden Akteuren aus: Marino hat wohl nur eine starke Prellung im Knie, „allerdings will ich erst einmal die MRT-Bilder abwarten“, sagt Kakala. Für Samstag ist der Außenbahnspieler jedenfalls keine Option, wie lang er seinem SC fehlen wird, ist erst einmal offen. Lange ausfallen wird dagegen Botiseriu, bei dem ein Meniskusriss im Knie diagnostiziert wurde. Er muss operiert werden und wird in diesem Jahr nicht mehr für den SC Idar auflaufen.

Tomasz Kakala hofft auch auf positive Effekte der Hiobsbotschaften

Gefragt, ob der Verein noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden wird, sagt der Trainer: „Das ist Sache des Vereins, da halte ich mich raus. Ich denke aber, der Kader ist breit genug, und vielleicht helfen solche Rückschläge ja auch dabei, dass wir als Mannschaft noch enger zusammenwachsen.“ Zudem bieten die Ausfälle laut Kakala auch den Spielern, die zuletzt nicht so oft zum Zug kamen und deswegen unzufrieden sind, die Möglichkeit, sich zu zeigen und sich in die Startelf zu spielen.

Einer, der in Eppelborn gute Chancen hat, von Beginn an aufzulaufen, ist Tyreece Herzhauser. Der Linksfuß war vor der Saison von Oberliga-Absteiger Morlautern gekommen, hatte dann aber vor dem ersten Spieltag einen schweren Autounfall, der ihn erst einmal außer Gefecht gesetzt hatte. Mittlerweile ist der Außenbahnspieler wieder ins Training eingestiegen, hat laut Kakala einen guten Eindruck hinterlassen und könnte eine Alternative für Botiseriu werden. „Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass er als Linksfuß für die Position geeignet ist“, erklärt der Trainer. Wer indes am Samstag für Kraus in die Innenverteidigung und Marino auf der rechten Außenbahn spielen wird, lässt er offen.

„Gerade der Faktor Stabilität ist schwierig, weil wir aktuell Woche für Woche eine andere Aufstellung haben.“

SC-Trainer Tomasz Kakala

Gegner Eppelborn ist derzeit zusammen mit dem SC Idar in den unteren Tabellenregionen zu finden, hat aus drei Partien einen Punkt geholt – am ersten Spieltag beim 3:3 zu Hause gegen die SF Eisbachtal, gegen die der SC Idar-Oberstein auswärts mit 0:5 unter die Räder gekommen war. Danach setzte es für den FVE Niederlagen gegen den FK Pirmasens (0:5) und gegen Diefflen (1:3). Der SC Idar hat bislang einen Dreier gelandet, am ersten Spieltag daheim gegen den FV Engers. Davon, gewinnen zu müssen, will Kakala trotz der bislang geringen Ausbeute nichts hören, hatte schon in der Vorwoche deutlich gemacht, dass die von außen geschürten Erwartungen nicht gleichzusetzen sind mit den internen Erwartungen. Zählbares holen will der SC-Coach dennoch im Saarland, weiß, dass es da vor allem um Attribute wie Laufbereitschaft, Zweikampfhärte und defensive Stabilität gehen wird.

„Gerade der Faktor Stabilität ist schwierig, weil wir aktuell Woche für Woche eine andere Aufstellung haben“, erläutert Kakala. Wie schon vor dem Koblenz-Spiel strahlt er durchaus Optimismus aus, attestiert seiner Mannschaft, fleißig zu arbeiten. Und diese Arbeit soll sich nun auch endlich wieder auszahlen. Im Idealfall mit drei Punkten in Eppelborn und fürs Selbstvertrauen, das nach zuletzt neun Gegentoren in zwei Partien durchaus gelitten haben dürfte.