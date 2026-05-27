Vor Duell gegen TuS Koblenz Hype um WM-Keeper Duverger erfüllt Cosmos mit Stolz Sina Ternis 27.05.2026, 16:00 Uhr

i Cosmos-Keeper Josué Duverger weilt derzeit mit der haitianischen Nationalmannschaft in den USA. Der Hype ist entsprechend groß, das Interesse anderer Vereine auch, aber das ist beim FC Cosmos Koblenz erst einmal kein Thema. René Weiss

Josué Duverger und die Niederlage bei Eisbachtal waren unter der Woche die Themen bei FC Cosmos Koblenz, bei Gegner TuS war es das verlorene Rheinlandpokalfinale gegen Trier. Am Freitag wollen beide den Fokus aber noch mal aufs Lokalduell lenken.

Ums Prestige geht’s sicherlich für beide, wenn am Freitagabend (19.30 Uhr) der FC Cosmos Koblenz die TuS Koblenz im Stadion am Oberwerth zum letzten heißen Tanz am letzten Spieltag der Fußball-Oberliga-Saison empfängt. Aber für beide Vereine geht’s auf den zweiten Blick dann doch noch um ein wenig mehr als nur ums Prestige.







Artikel teilen

Artikel teilen