Das 3:3 in Diefflen hat Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer schon nicht geschmeckt, doch vor dem Oberliga-Heimspiel gegen den SC Idar muss er eine noch bitterere Pille schlucken: Eine schwere Verletzung im Training.

Die Woche begann für die Sportfreunde Eisbachtal mit schlechten Nachrichten: Im Training hat sich Laurenz Jagos erneut einen Kreuzbandriss zugezogen, es ist bereits die dritte Verletzung dieser Art für den 21-Jährigen, der sich gerade wieder rangekämpft hatte und laut Trainer Thorsten Wörsdörfer durchaus eine Option für die Startelf gewesen wäre, auch im ersten Heimspiel der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, das am Samstag (16 Uhr) gegen den SC Idar-Oberstein steigt.

„Das hat uns die Woche ganz schön verhagelt“, sagt Wörsdörfer, dem es vor allem für seinen Spieler leidtut, der alles dafür getan hatte, schnell wieder gesund und fit zu werden, der sich auch charakterlich sehr hervorgetan habe, immer nah an der Mannschaft gewesen sei, sich trotz Angeboten anderer Vereine zu den „Eisbären“ bekannt habe. „Jetzt geht es erst einmal drum, dass er operiert wird“, sagt sein Trainer. „Danach müssen wir weitersehen.“ Wörsdörfer hofft allerdings, dass Jagos, der zuletzt ein wenig in die Rolle des Betreuers und des Video-Analysten geschlüpft war, auch weiterhin nah am Team bleibt. „Er muss das natürlich erst einmal sacken lassen.“

Konkurrenzkampf steigt durch drei Rückkehrer

Immerhin werden die Optionen gegenüber der Vorwoche und dem 3:3 in Diefflen trotzdem mehr: Max Olbrich, Jerome Zey und Devran Erol werden wieder im Kader sein, der Konkurrenzkampf wird also entsprechend erhöht. „Keiner soll sich sicher sein“, sagt Wörsdörfer mit einem Lachen. Erst am Freitagabend, das hat ihn die Erfahrung gelehrt, wird er sich auf eine Startelf festlegen. Auch die Torhüterposition, das hatte der Trainer schon in der Vorwoche deutlich gemacht, wird immer wieder neu beleuchtet. Gegen Diefflen stand mit David Arnolds ein Youngster im Tor, Niklas Kremer saß nur auf der Bank. Arnolds machte seine Sache gut, dennoch will Wörsdörfer Woche für Woche reflektieren, wer die Nase vorn hat. „Es geht nur über die Leistung, also schauen wir mal.“

Sicher ist sich der Trainer indes, dass seine Mannschaft gegen Idar maximal gefordert sein wird. Schließlich haben die Gäste auf dem Transfermarkt im Sommer noch einmal ordentlich zugeschlagen, haben bereits in der Vorwoche beim 3:1-Heimsieg gegen Engers unter Beweis gestellt, dass sie mit anderen Ambitionen in die Saison gegangen sind, als, wie noch im Vorjahr, gegen den Abstieg zu spielen. „Wir wissen also, was auf uns zukommt“, sagt Wörsdörfer. Dessen Team lässt die Kaltschnäuzigkeit, die beispielsweise einen Florian Zimmer in Reihen des SC Idar auszeichnet, oft noch vermissen. So auch in Diefflen, „wo wir 7:3 hätten gewinnen müssen“. Tat seine Mannschaft aber nicht, weil sie im letzten Drittel zu oft falsche Entscheidungen traf, zu hektisch agierte, der Einzelne nicht den Blick für den besser postierten Mitspieler hatte. „Wir brauchen vorne die gesunde, zielorientierte Ergebnisproduktion“, nennt Wörsdörfer es. „Da sind wir noch viel zu oft mit Schippchen und Schäufelchen unterwegs.“

„Das muss nicht ästhetisch sein und wenn einer drei Tore im Spiel macht, dann kann er auch mal weniger nach hinten arbeiten. Aber wenn beides nicht funktioniert, dann wurde das Thema verfehlt.“

Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer und die Suche nach einem Knipser

Florian Zimmer ist da für ihn ein gutes Beispiel. „Die Tormaschine müssen wir ausschalten“, so der Eisbachtaler Trainer, dem der Torriecher des Zweiten der Torschützenliste der Vorsaison nicht verborgen geblieben ist. Und es scheint, als würde der Stürmer auch in der neuen Spielzeit da weitermachen, wo er im Mai aufgehört hat, traf gegen Engers bereits doppelt. Einen ähnlichen Knipser würde sich Wörsdörfer für sein Team wünschen, würde dann an anderer Stelle auch Abstriche machen. „Das muss nicht ästhetisch sein und wenn einer drei Tore im Spiel macht, dann kann er auch mal weniger nach hinten arbeiten. Aber wenn beides nicht funktioniert, dann wurde das Thema verfehlt.“

Die Mannschaft sei da weiterhin in einem Lernprozess. Der Trainer gesteht dem jungen Team die Fehler und kleinen Nachlässigkeiten zu, macht aber auch deutlich, dass sie dann daraus wirklich ihre Lehren ziehen und es beim nächsten Mal besser machen muss. Seine Hoffnung: dass das schon gegen Idar-Oberstein klappt.