Die Oberliga unter der Lupe Hinrunde der RZ-Klubs: Einmal gut und einmal ungenügend Sina Ternis 20.11.2026, 06:00 Uhr

i Ganz weit weg von Mittelmaß waren die Fans der TuS Koblenz in der bisherigen Saison. Mehr als 1000 Zuschauer sind im Schnitt zu den Heimspielen gekommen. Das ist Liga-Bestwert, hat mit der tabellarischen Situation der TuS derzeit aber wenig gemein. Jörg Niebergall

Nachdem die Hinrunde in der Oberliga beendet ist, nutzen wir die Gelegenheit, den sieben Teams aus dem RZ-Gebiet ein kleines Zeugnis auszustellen. Und das fällt insgesamt eher mittelmäßig bis schlecht aus. Nur ein Team bekommt die Note „Gut“.

Mit dem Nachholspiel zwischen dem FV Engers und der TuS Koblenz am Mittwochabend kann ein Haken hinter die Hinrunde der Fußball-Oberliga gemacht werden. Grund genug, einen Blick auf Zahlen, Daten, Fakten, vor allem aber auch auf das Abschneiden der sieben RZ-Klubs FC Rot-Weiss Koblenz, FV Engers, TuS Koblenz, FC Emmelshausen-Karbach, FC Cosmos Koblenz, Ahrweiler BC und Sportfreunde Eisbachtal zu werfen.







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