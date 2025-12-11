Hammeraufgabe zum Schluss: TuS sehnt Pause herbei

Die TuS Koblenz steht vor der letzten Herausforderung des Jahres – ausgerechnet beim zweitplatzierten 1. FC Kaiserslautern II. Nach drei sieglosen Spielen und trotz Personalnot will Trainer Michael Stahl in der Pfalz noch mal „alles raushauen".
Lesezeit 3 Minuten
„Natürlich sind wir jetzt froh, wenn es vorbei ist, alles andere wäre gelogen.“ Das sagt Michael Stahl vor dem letzten Spiel des Jahres, das seine TuS Koblenz am Samstag (14 Uhr) zur Reserve des 1. FC Kaiserslautern und damit zu einem absoluten Spitzenteam in der Fußball-Oberliga führt.