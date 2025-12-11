Koblenz muss zum FCK II Hammeraufgabe zum Schluss: TuS sehnt Pause herbei Sina Ternis 11.12.2025, 06:00 Uhr

i Lange ist es her, dass die TuS zuletzt einen Sieg in der Liga bejubeln durfte. Genau genommen war es am 25. Oktober beim 4:1 gegen Wormatia Worms. Da trug sich auch Masahiro Fujiwara (rechts) in die Torschützenliste ein. Der Japaner wird am Samstag in Kaiserslautern fehlen, er weilt bereits in seiner Heimat. Mark Dieler

Die TuS Koblenz steht vor der letzten Herausforderung des Jahres – ausgerechnet beim zweitplatzierten 1. FC Kaiserslautern II. Nach drei sieglosen Spielen und trotz Personalnot will Trainer Michael Stahl in der Pfalz noch mal „alles raushauen".

„Natürlich sind wir jetzt froh, wenn es vorbei ist, alles andere wäre gelogen.“ Das sagt Michael Stahl vor dem letzten Spiel des Jahres, das seine TuS Koblenz am Samstag (14 Uhr) zur Reserve des 1. FC Kaiserslautern und damit zu einem absoluten Spitzenteam in der Fußball-Oberliga führt.







