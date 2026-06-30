Am Ende wurde es deutlich, vielleicht sogar etwas zu deutlich: In ihrem ersten Testspiel unterlag die TuS Koblenz dem Regionalligisten 1. FC Köln II mit 0:6, musste allerdings auch noch auf einige Leistungsträger verzichten.
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Die Bestbesetzung war das wohl noch nicht, die beim ersten Testspiel der TuS Koblenz gegen den Regionalligisten 1. FC Köln für den Fußball-Oberligisten aufgelaufen war. Igor Blagojevic, Daniel von der Bracke und die beiden Verletzten Nazif Tchadjei sowie Leon Waldminghaus waren genauso wenig im Kader wie Rückkehrer Yasin Yaman, der nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder bei 100 Prozent ist.