0:6 gegen Regionalligisten
Gute Hälfte reicht der TuS gegen 1. FC Köln II nicht
Nicht Michael Stahl, sondern seine beiden Co-Trainer Michelle Potthast und Ferhan Göngürmüs übernahmen beim Spiel der TuS Koblen
Nicht Michael Stahl, sondern seine beiden Co-Trainer Michelle Potthast und Ferhan Göngürmüs übernahmen beim Spiel der TuS Koblenz gegen den 1. FC Köln II das Kommando an der Seitenlinie.
Mark Dieler

Am Ende wurde es deutlich, vielleicht sogar etwas zu deutlich: In ihrem ersten Testspiel unterlag die TuS Koblenz dem Regionalligisten 1. FC Köln II mit 0:6, musste allerdings auch noch auf einige Leistungsträger verzichten. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Bestbesetzung war das wohl noch nicht, die beim ersten Testspiel der TuS Koblenz gegen den Regionalligisten 1. FC Köln für den Fußball-Oberligisten aufgelaufen war. Igor Blagojevic, Daniel von der Bracke und die beiden Verletzten Nazif Tchadjei sowie Leon Waldminghaus waren genauso wenig im Kader wie Rückkehrer Yasin Yaman, der nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder bei 100 Prozent ist.

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OberligaTuS Koblenz
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