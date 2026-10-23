Vieles war aus Sicht von Coach Koray Gökkurt schon gut bei der 1:2-Niederlage seines FC Cosmos Koblenz in Wittlich. Das Ergebnis war es nicht. Das soll sich am Samstag im Oberliga-Heimspiel gegen Gau-Odernheim ändern.
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Der Trend ist gerade weder der Freund des einen noch des anderen Teams, denn sowohl der FC Cosmos Koblenz als auch der TSV Gau-Odernheim gehen mit zwei Niederlagen im Rücken in das direkte Duell der Fußball-Oberliga am frühen Samstagnachmittag (14 Uhr) auf der Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese.