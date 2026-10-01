Koblenz bei SV Elversberg II
Gibt’s auch gegen Rot-Weiss Bundesliga-Verstärkung?
Obwohl Franck Kouentchi (rotes Trikot) schon sechsmal für Rot-Weiss Koblenz getroffen hat, ist die Chancenverwertung aus Sicht v
Obwohl Franck Kouentchi (rotes Trikot) schon sechsmal für Rot-Weiss Koblenz getroffen hat, ist die Chancenverwertung aus Sicht von Coach Fatih Cift noch ein großes Thema. Auch am Samstag bei Elversberg II?
Wolfgang Heil

Gegen zweite Mannschaften zu spielen, das bringt immer einen gewissen Überraschungseffekt mit sich. Das dürfte Rot-Weiss Koblenz am Samstag in der Oberliga bei der SV Elversberg II nicht anders gehen, zumal das Bundesligateam Länderspielpause hat. 

Lesezeit 2 Minuten
Als Synonym für Wundertüte würde die SV Elversberg II in ihrer ersten Saison in der Fußball-Oberliga sicherlich herhalten. Denn die Bundesliga-Reserve ist nach mittlerweile zehn absolvierten Spielen von Konstanz noch weit entfernt. Das könnte allerdings auch eng mit dem zur Verfügung stehenden Personal zu tun haben.
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