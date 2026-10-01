Gegen zweite Mannschaften zu spielen, das bringt immer einen gewissen Überraschungseffekt mit sich. Das dürfte Rot-Weiss Koblenz am Samstag in der Oberliga bei der SV Elversberg II nicht anders gehen, zumal das Bundesligateam Länderspielpause hat.
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Als Synonym für Wundertüte würde die SV Elversberg II in ihrer ersten Saison in der Fußball-Oberliga sicherlich herhalten. Denn die Bundesliga-Reserve ist nach mittlerweile zehn absolvierten Spielen von Konstanz noch weit entfernt. Das könnte allerdings auch eng mit dem zur Verfügung stehenden Personal zu tun haben.