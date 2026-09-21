Beide Kreuzbänder gerissen
Gewissheit nach Verletzung: Saisonaus für Tomoya Kurogi
Tomoya Kurogi (blaues Trikot) wird der TuS Koblenz lange nicht zur Verfügung stehen. Er zog sich im Spiel gegen den TuS Mechters
Tomoya Kurogi (blaues Trikot) wird der TuS Koblenz lange nicht zur Verfügung stehen. Er zog sich im Spiel gegen den TuS Mechtersheim einen doppelten Kreuzbandriss zu.
Wolfgang Heil

Es sind bittere Nachrichten, aber auch erwartet bittere Nachrichten: Der defensive Mittelfeldspieler Tomoya Kurogi hat sich im Spiel gegen den TuS Mechtersheim einen doppelten Kreuzbandriss zugezogen, wird der TuS Koblenz lange fehlen.

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Es waren keine schönen Bilder, mit denen die Spieler, Verantwortlichen und Fans der TuS Koblenz am Samstagnachmittag auf dem Koblenzer Oberwerth konfrontiert wurden. Beim Versuch, einen Ball noch vor der Auslinie abzugrätschen, war Tomoya Kurogi im Rasen hängen geblieben, hatte sich dabei das Knie übel verdreht.
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