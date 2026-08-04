Der Name Enrico Köppen ist in den vergangenen Wochen immer wieder im Zusammenhang mit Rot-Weiss Koblenz aufgetaucht. Nun wollen sich beide Seiten zusammensetzen und über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen.
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Fatih Cift ist ein Mann der klaren Worte. Das handhabt der Coach vom FC Rot-Weiss Koblenz auch nicht anders, wenn es um die Personalie Enrico Köppen geht. Es ist maximal noch ein offenes Geheimnis, dass der ehemalige Spielertrainer von A-Ligist SV Rheinhardt’s Elf seit geraumer Zeit beim Oberligisten mittrainiert – und das tut er nicht nur, um sich fit zu halten, sondern weil er durchaus Ambitionen hat.