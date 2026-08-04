Coach Cift öffnet die Tür
Gespräch mit Köppen: Holt Rot-Weiss nächsten Stürmer?
Enrico Köppen (weißes Trikot) war in der vergangenen Spielzeit noch Spielertrainer bei A-Ligist SV Rheinhardt’s Elf. Nun könnte
Enrico Köppen (weißes Trikot) war in der vergangenen Spielzeit noch Spielertrainer bei A-Ligist SV Rheinhardt’s Elf. Nun könnte es für den Stürmer zu dem Verein gehen, gegen den er auf unserem Bild im Testspiel kickte: zu Rot-Weiss Koblenz.
René Weiss

Der Name Enrico Köppen ist in den vergangenen Wochen immer wieder im Zusammenhang mit Rot-Weiss Koblenz aufgetaucht. Nun wollen sich beide Seiten zusammensetzen und über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen. 

Lesezeit 2 Minuten
Fatih Cift ist ein Mann der klaren Worte. Das handhabt der Coach vom FC Rot-Weiss Koblenz auch nicht anders, wenn es um die Personalie Enrico Köppen geht. Es ist maximal noch ein offenes Geheimnis, dass der ehemalige Spielertrainer von A-Ligist SV Rheinhardt’s Elf seit geraumer Zeit beim Oberligisten mittrainiert – und das tut er nicht nur, um sich fit zu halten, sondern weil er durchaus Ambitionen hat.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport