Hospitationen bei TuS Koblenz Geschlecht spielt für Win-win-Situationen keine Rolle Sina Ternis 22.06.2026, 06:00 Uhr

i Coach Michael Stahl (vorne) kann regelmäßig Hospitanten bei seiner TuS Koblenz begrüßen. Die werden aktiv in alle Bereiche eingebunden - und bleiben dem Verein nicht selten auch über die Hospitation hinaus treu. Jörg Niebergall

Zwei Co-Trainer hat Michael Stahl, Coach der TuS Koblenz, derzeit an seiner Seite. Beide hatten als Hospitanten begonnen. Regelmäßig erhalten ambitionierte Trainer einen Einblick hinter die Kulissen – und das ist eine Win-win-Geschichte.

Wenn, dann richtig. Dieses Motto lässt sich bei Michael Stahl sicherlich auf viele Bereiche im Fußball übertragen, auch auf den der Hospitationen. Denn Jahr für Jahr bietet die TuS Koblenz Trainern von außerhalb die Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit eines ambitionierten Oberligisten zu erhalten, Coach Stahl nicht nur über die Schultern zu schauen, sondern auch aktiv am Trainingsgeschehen und an der Spielvorbereitung mitzuwirken, sich ...







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