Oberliga unter der Lupe Gau-Odernheim: Trockenheit verhindert Heimspiele Sina Ternis 10.08.2026, 17:08 Uhr

i Symbolfoto DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Das erste echte Heimspiel der neuen Saison hätte der TSV Gau-Odernheim natürlich gern daheim ausgetragen, doch der Platz ist derzeit in so einem schlechten Zustand, dass der Oberligist ausweichen musste.

Allerorten beklagen sich derzeit Spieler, Trainer und auch Fans über die teilweise miserablen Zustände der Rasenplätze. Gespielt wurde in den meisten Fällen dennoch – aller Klagen zum Trotz. Eine der Mannschaften, die am vergangenen Wochenende ausgewichen ist, die schon seit mehreren Wochen nicht mehr auf dem heimischen Platz trainiert, ist der Oberligist TSV Gau-Odernheim.







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