Das erste echte Heimspiel der neuen Saison hätte der TSV Gau-Odernheim natürlich gern daheim ausgetragen, doch der Platz ist derzeit in so einem schlechten Zustand, dass der Oberligist ausweichen musste.
Lesezeit 3 Minuten
Allerorten beklagen sich derzeit Spieler, Trainer und auch Fans über die teilweise miserablen Zustände der Rasenplätze. Gespielt wurde in den meisten Fällen dennoch – aller Klagen zum Trotz. Eine der Mannschaften, die am vergangenen Wochenende ausgewichen ist, die schon seit mehreren Wochen nicht mehr auf dem heimischen Platz trainiert, ist der Oberligist TSV Gau-Odernheim.