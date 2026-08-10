Oberliga unter der Lupe
Gau-Odernheim: Trockenheit verhindert Heimspiele
Symbolfoto
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Das erste echte Heimspiel der neuen Saison hätte der TSV Gau-Odernheim natürlich gern daheim ausgetragen, doch der Platz ist derzeit in so einem schlechten Zustand, dass der Oberligist ausweichen musste. 

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Allerorten beklagen sich derzeit Spieler, Trainer und auch Fans über die teilweise miserablen Zustände der Rasenplätze. Gespielt wurde in den meisten Fällen dennoch – aller Klagen zum Trotz. Eine der Mannschaften, die am vergangenen Wochenende ausgewichen ist, die schon seit mehreren Wochen nicht mehr auf dem heimischen Platz trainiert, ist der Oberligist TSV Gau-Odernheim.
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