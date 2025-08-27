Die Ergebnisse stimmten zuletzt beim FV Engers, der mit drei Siegen in Folge auf Rang zwei der Oberligatabelle gesprungen ist. Allerdings ist mit Blick auf die Leistungen laut Coach Julian Feit noch Luft nach oben. Das soll sich in Dudenhofen ändern.

Nach zuletzt intensiven Wochen mit dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt und der damit einhergehenden Doppelbelastung kehrt beim FV Engers wieder ein Stück weit Normalität ein. Bevor es am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zum FV Dudenhofen geht, liegt eine komplette und durchaus intensive Trainingswoche hinter der Mannschaft von Coach Julian Feit. „Das tat natürlich noch mal gut“, so der Coach, der genau das nun auch im Spiel gegen den Aufsteiger sehen will.

Sein FVE holte zwar in den jüngsten beiden Partien nach dem Pokal sechs Punkte und kletterte damit auf Rang zwei der Tabelle, zeigte aber fußballerisch nicht die Leistungen, die sich Feit wünschen würde, die er seiner Mannschaft auch zutraut. Ein Aspekt, mit dem der Trainer nach der intensiven Zeit mit drei Spielen binnen einer Woche leben konnte, vor allem, weil auch die Ergebnisse stimmten. „Die Resultate waren extrem gut und es stand natürlich über allem, dass wir erfolgreich sind. Deswegen will ich die Leistung keinesfalls kleinreden. Aber jetzt müssen wir wieder dahin kommen, dass die Leistung auch das Ergebnis widerspiegelt, wir wollen spielerisch wieder einen Schritt nach vorne machen.“

Als Beispiel nennt er hier die ersten 20 Minuten gegen Hertha Wiesbach in der Vorwoche, als sein FVE „sensationell gespielt“ hat, den Gegner in der eigenen Hälfte einschnürte, den Ball laufen ließ, sich Chancen erarbeitete. Dann allerdings gab es einen Einschnitt, Engers tat weniger, Wiesbach kam stärker auf – und am Ende wurde es beim knappen 2:1-Sieg dann doch noch mal eng. Das Spiel zeigte laut Feit eindrucksvoll, was in der Spielklasse passiert, wenn sich eine Mannschaft in Sicherheit wiegt, wenn sie nur minimal weniger tut.

Ähnliches darf dem FVE, das macht der Trainer deutlich, in Dudenhofen nicht passieren. Die Gastgeber sind nach dem Aufstieg aus der Verbandsliga mit einem Sieg gegen eben jene Wiesbacher gestartet, die auch Engers knapp bezwang, kassierten aber anschließend drei Niederlagen in Folge, was gleichbedeutend mit dem aktuell drittletzten Platz ist – und sicherlich auch gleichbedeutend damit, dass sie gerade auf dem heimischen Rasen zurück in die Erfolgsspur wollen. „Sie spielen einen guten Ball, machen die Räume im Mittelfeld eng, haben ein gutes Gegenpressing und eine gute Geschwindigkeit“, so Feits Kurzanalyse des Gegners. Er weiß aber auch, dass „wir, wenn wir an unser Maximum kommen, in der Lage sind, auch eine Mannschaft wie Dudenhofen zu schlagen“.

Erste Langzeitverletzte kommen frühestens in zwei Monaten zurück

Die Personalsituation jedenfalls ist weiter gut, aus dem verbleibenden 19-Mann-Kader hat sich kein weiterer Spieler verletzt, sodass der Trainer wieder die Möglichkeit zur Rotation haben wird. Dass er, wenn alle Spieler fit sind, ein Luxusproblem haben könnte, ist ihm bewusst, Feit sagt aber auch: „Das war kalkuliert.“ Schließlich war schon vor der Saison klar, dass Louis Klapperich, Marcel Stieffenhofer und Kevin Lahn länger ausfallen würden. Mit Serkan Göcer und Jonas von Haacke kamen zwei weitere Akteure dazu. „Mit zehn Prozent Ausfällen muss man immer rechnen“, sagt Feit, der in den kommenden beiden Monaten auch nicht wirklich mit der Rückkehr einer seiner Langzeitverletzten rechnet. Lahn befindet sich mittlerweile wieder im Lauftraining, hatte den Ball bereits am Fuß, ist aber noch weit davon entfernt, ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Bei Klapperich steht weiterhin eine finale Diagnose aus, „er ist nicht schmerzfrei“ und bei von Haacke und Stieffenhofer geht der Trainer mindestens von zwei weiteren Monaten aus. Aber, wie gesagt, das bereitet ihm bei dem aktuell großen Kader kein Kopfzerbrechen. Das dürfte erst dann kommen, wenn alle Spieler fit sind.