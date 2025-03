Sascha Watzlawik, Coach des FV Engers, ist froh, dass seine Mannschaft mit sieben Punkten aus den jüngsten drei Partien in der Fußball-Oberliga im Gepäck am Samstag (14 Uhr) zu Ligaprimus TSV Schott Mainz reisen kann. „Das nimmt uns schon den Druck“, sagt er – und stuft mögliche Zähler gegen den TSV, der bislang erst eine Niederlage einstecken musste, als Bonuspunkte ein. „Wir haben da gar nichts zu verlieren“, so Watzlawik.

Allerdings will er die Partie als Vorbereitung auf das am 9. April stattfindende Halbfinale im Rheinlandpokal gegen Regionalligist Eintracht Trier nutzen. „Da können wir schauen, wie weit wir schon sind gegen eine Mannschaft, die über Regionalligaformat verfügt“, sagt der Engerser Trainer, der die Gastgeber in der Klasse individuell am besten besetzt sieht. „Meiner Meinung nach werden sie den Aufstieg schaffen.“

Im Hinspiel hatte der FVE lange mitgehalten, erst in den Schlussminuten die Gegentreffer zum 1:2 und 1:3 kassiert. „Trotzdem hat man da schon gesehen, wie stark, wie variabel sie sind, sie können sich auf viele Situationen einstellen. Da brauchen wir unmittelbare Antworten“, so Watzlawik.

„Wir müssen weitermachen, dürfen nicht zufrieden sein, dazu haben wir am Ende der Saison noch ausreichend Zeit.“

FVE Trainer Sascha Watzlawik

Dass sein Team mittlerweile deutlich konstanter ist, hat es in den vergangenen Wochen gezeigt, hat die wichtigen Spiele gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel gezogen, hat in Pirmasens einen Punkt geholt und Ligakonkurrent Eisbachtal im Pokal geschlagen. Diese Phase hatte der Trainer als enorm wichtig ausgerufen, schließt das Spiel gegen Schott aber nun noch mit ein. Aus genannten Gründen. „Wir müssen weitermachen, dürfen nicht zufrieden sein, dazu haben wir am Ende der Saison noch ausreichend Zeit.“

Zudem gehe es schon jetzt für jeden einzelnen Akteur darum, sich für das große Spiel, das Pokalhalbfinale gegen Trier, anzubieten. Da wird Enrico Rößler sicher nicht dabei sein, bei ihm ist die alte Muskelverletzung wieder aufgerissen. Ob Marcel Stieffenhofer rechtzeitig fit wird, muss sich zeigen. „Er hat Probleme mit dem Knöchel, es kann sein, dass da sogar eine Operation nötig ist“, sagt sein Trainer. Für ihn wird wohl Jannik Stoffels wieder ins Team rücken.

Mit Paul Bermel und Tim Weiler stehen zwei weitere Neuzugänge fest

Indes wurden weitere Personalien für die neue Saison bekannt: Vom Ahrweiler BC kommt Mittelfeldakteur Paul Bermel – und damit neben Stürmer Nils Wambach (kommt von der SG Andernach) ein Wunschspieler des neuen Trainers Julian Feit. „Paul ist ein junger Spieler, der viele Positionen spielen kann. Wir freuen uns sehr auf einen motivierten Neuzugang und glauben, dass er seinen Weg in der Oberliga finden wird“, sagt der Sportliche Leiter Aleksandar Naric. Ebenfalls neu: Keeper Tim Weiler, der von Ligakonkurrent Spfr Eisbachtal kommt. Der 21-Jährige soll beim FVE den nächsten Schritt machen.

Der künftige Coach bringt, nachdem bekannt geworden war, dass auch Co-Trainer Vitalij Karpov im Sommer aufhören wird, zudem seinen bisherigen Assistenten Martin Weber mit. Bereits seit 2023 arbeiten die beiden zusammen, spielten zuvor gemeinsam beim TSV Emmelshausen.