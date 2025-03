Noch neun Punkte braucht der FV Engers laut der Prognosen von Coach Sascha Watzlawik, um die Fußball-Oberliga sicher zu halten. Im Idealfall soll der erste Dreier am Samstag gegen den TuS Mechtersheim her.

Ohne Frage, die Partie gegen den Primus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar war ein Bonusspiel für den FV Engers, es war allerdings auch ein Spiel, bei dem der aktuelle Tabellenneunte seine Grenzen über weite Strecken aufgezeigt bekommen hatte. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es zu Hause gegen ein Kaliber, mit dem sich der FVE messen kann, messen muss: Dann gastiert der TuS Mechtersheim auf dem Kunstrasen am Wasserturm.

Mechtersheim mit zwei Ausrufezeichen

Die Gäste stehen zwar aktuell auf dem drittletzten Platz, holten in den jüngsten beiden Partien allerdings vier Punkte und das gegen die TuS Koblenz (2:1) und die U21 des 1. FC Kaiserslautern (0:0). „Das waren schon richtige Ausrufezeichen“, sagt auch Engers’ Trainer Sascha Watzlawik, der eindringlich davor warnt, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Die Teams, die unten drin stehen, die wissen alle, worum es geht. Das haben wir schon gegen Herxheim, aber vor allem auch gegen Auersmacher gemerkt.“

Hinzu kommt, dass er sich von den aktuell elf Zählern Vorsprung auf den drittletzten Platz, der, Stand jetzt, der erste Abstiegsplatz ist, nicht blenden lassen will. Weil 32 Zähler zu wenig sind, um die Klasse zu halten, aber auch, weil die U23 des FSV Mainz 05 in der Regionalliga nur zwei Punkte über dem Strich steht. Würde der FSV absteigen, müssten in der Oberliga vier Mannschaften runter. „Wir dürfen uns noch nicht zu sicher sein, brauchen noch ein paar Punkte“, ist der Engerser Trainer überzeugt, dass seine Mannschaft am Ende die 40-Punkte-Marke wird knacken müssen.

Wir haben nicht die Intensität der Vorwochen auf den Platz bekommen.

FVE-Trainer Sascha Watzlawik über das jüngste 0:3 bei Schott Mainz

Auch deswegen stuft er die Partie gegen Mechtersheim, gerade zu Hause und nach der Schlappe gegen Schott Mainz, als enorm wichtig ein, will einen weiteren, großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Er hofft, dass es seinem Team gelingt, an die Leistungen der Spiele gegen Auersmacher und Herxheim anzuknüpfen und auch die Erkenntnisse der Vorwoche mitzunehmen. Auch wenn das 0:3 schnell abgehakt war, wurden die Fehler und Probleme zu Wochenbeginn analysiert. „Wir haben nicht die Intensität der Vorwochen auf den Platz bekommen, haben uns zu viele individuelle Fehler geleistet und das Spielglück war auch nicht auf unserer Seite.“ Damit spielt Watzlawik auf das frühe Gegentor per Elfmeter an.

Mike Borger zieht es zur SG 99 Andernach

Frühe Gegentore gelte es auch gegen Mechtersheim zu verhindern, „denn die agieren aktuell offensichtlich aus einer sehr kompakten Defensive heraus“, analysiert der FVE-Trainer aufgrund der Ergebnisse der Gäste. Um nicht ins offene Messer zu laufen, liegt sein Fokus deswegen zunächst einmal darauf, defensiv ebenfalls geordnet zu stehen. Dass seine Mannschaft gut und schnell umschalten, dass sie auch mal Fehler des Gegners eiskalt bestrafen kann, zeigte sie unter anderem beim 4:0-Sieg gegen Herxheim.

Zum Personal: Gegenüber der Vorwoche wird Gabriel Müller wegen Kniebeschwerden fehlen. Ansonsten steht Watzlawik der gleiche Kader wie gegen Schott zur Verfügung. Indes wurde bekannt, dass Mike Borger den Verein zum Saisonende in Richtung SG 99 Andernach verlassen wird.