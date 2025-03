Engers. „Ich bin einigermaßen fassungslos.“ Das sagte Ralf Schmitt, Trainer des SV Viktoria Herxheim, nach der 0:4-Niederlage beim FV Engers. Und damit fasste er den Auftritt seines Teams ziemlich treffend zusammen – denn die Fehler, die sich die Gäste auf dem Kunstrasen am Wasserturm geleistet hatten, die waren eines Fußball-Oberligisten keinesfalls würdig.

Dabei hatte Herxheim, mit 23 Punkten und knapp über dem Strich stehend, angereist, durchaus ansehnlich begonnen, hatte die bessere Spielanlage, ließ den Ball schön in den eigenen Reihen zirkulieren, versäumte es allerdings, Torgefahr auszustrahlen. Das tat Engers allerdings zunächst auch nicht. Und danach sah es eigentlich auch nach einer von Christian Meinert getretenen Ecke nicht aus. Die war nämlich zu lang getreten. Eigentlich. Denn ein Herxheimer Akteur machte den Ball noch einmal scharf, indem er ihn vom zweiten Pfosten wieder vors Tor brachte, da waren es dann Engers’ Marcel Stieffenhofer oder SV-Kapitän Marcel Meinzer, der den Ball irgendwie über die Linie bugsierte. Der Treffer in der 10. Spielminute wurde jedenfalls Stieffenhofer gutgeschrieben.

Auch in der Folge bemühten sich die Gäste, schafften es aber gerade einmal, gefährlich vors gegnerische Tor zu kommen: Nach einer Hereingabe von Mathis Mankopf kam Daniel Kopf zum Abschluss, doch Franjo Serdarusic im Engerser Tor klärte den Ball im Nachfassen und knapp vor der Torlinie (23.).

Fehlpass vor der Pause ist Vorbote für die Geschehnisse nach der Pause

Die besseren Halbchancen hatte indes Engers, einmal durch einen Schuss von Lukas Müller, der nicht genug Druck hinter seinen Schuss bekam (35.), einmal durch Max Schmitten, dessen Volleyschuss nicht platziert genug war (39.). Im Gegenzug hatten die Gastgeber dann Glück, als ein Schuss Meinzers auf der Linie per Kopf geklärt wurde.

Kurz vor der Pause deutete sich dann schon an, was nach Wiederanpfiff folgen würde: Nach einem Fehlpass Jonas Pirmin Trauths sprintete Louis Klapperich dazwischen, bediente Kevin Lahn, der allerdings kläglich scheiterte.

„Wir waren gut im Spiel, hatten uns viel vorgenommen für die zweite Hälfte“, konstatierte Schmitt anschließend. Sein Team wurde allerdings eiskalt erwischt – tat allerdings auch alles dafür: Nach einem zu kurzen Rückpass Trauths war dieses Mal Manuel Simons hellwach, erlief sich den Ball und schob zum 2:0 für den FVE ein (46.).

Schiedsrichter nimmt Abseitsentscheidung zurück

Nur zwei Minuten später war es Herxheims Christoph Wörzler, der sich darin versuchte, den Ball auf seinen Keeper zu spielen, der Pass war wieder zu kurz, dieses Mal nahm Klapperich das Geschenk an und schob zum 3:0 ein. Zunächst hatte der Unparteiische auf Winken seines Assistenten hin auf Abseits entschieden, doch nach lautstarken Protesten von allen Seiten und einer kurzen Rücksprache mit dem Linienrichter nahm Referee Nils Grauer seine Entscheidung zurück und entschied zurecht auf Tor. „Kompliment, dass er das macht“, sagte Engers’ Trainer Sascha Watzlawik, dessen Mannschaft anschließend die Spielkontrolle komplett übernahm und zu einigen guten Abschlüssen nach schnellem Umschaltspiel kam. So hätte sich Delil Arbursu unmittelbar nach seiner Einwechslung in die Torschützenliste eintragen können – nach perfekter Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Jeremy Mekoma vergab er allerdings freistehend vor Gästekeeper Kai Anschütz (66.).

„Wir haben Herxheim auch zu den Fehlern gezwungen und waren anschließend hellwach.“

Engers’ Coach Sascha Watzlawik

Während der Chance ein schöner Spielzug vorausgegangen war, fiel das 4:0 erneut unter großer Mithilfe der Gäste: Einen zu kurz geratenen Kopfball erlief sich der gerade eingewechselte Justin Willma und schob die Kugel überlegt ins lange Eck (77.). „Wir haben Herxheim auch zu den Fehlern gezwungen und waren anschließend hellwach“, lobte Watzlawik seine Mannschaft. Dessen Team hatte in der Schlussphase noch den einen oder anderen Treffer auf dem Fuß, allerdings konnte der Coach „nach einer intensiven Woche“ sehr gut mit dem Ergebnis leben. „Wir waren im dritten Pflichtspiel binnen einer Woche nicht ganz bei 100 Prozent, aber die Jungs haben das wirklich super gemacht, und der Sieg war mit Blick auf die Tabelle enorm wichtig.“

FV Engers - SV Viktoria Herxheim 4:0 (1:0)

Engers: Serdarusic – Semchuk, Eberhardt, Meinert, Schmitten – Simons (76. Willma), Stieffenhofer (37. Thewalt), Müller (76. Von Haacke), Klein – Lahn (65. Mekoma), Klapperich (65. Arbursu).

Herxheim: Anschütz – Burkert, Schultz, J. Trauth (61. Cenusa), Mankopf – Schädler (81. Uka) – Kopf (61. Petrescu), Meinzer, Clever – Luis Liebel (61. Lennart Liebel), Wörzler (61. T. Trauth).

Schiedsrichter: Nils Grauer (Worms).

Zuschauer: 170.

Tore: 1:0 Marcel Stieffenhofer (10.), 2:0 Manuel Simons (46.), 3:0 Louis Klapperich (48.), 4:0 Justin Willma (77.).