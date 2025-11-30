FVE: Fairplay, Traumtor, Unterzahltor und ein 3:1-Sieg

Obwohl der FV Engers beim SV Auersmacher 35 Minuten in Unterzahl spielen musste, stand am Ende ein 3:1-Sieg für die Elf von Julian Feit, der einiges zu erzählen hatte nach dem Ausflug ins Saarland. Eine starke Fairplayaktion lieferte Nils Wambach ab.
Lesezeit 3 Minuten
Es sind viele Geschichten, die rund um die Fußball-Oberliga-Partie zwischen dem SV Auersmacher und dem FV Engers erzählenswert sind – auch wenn für FVE-Coach Julian Feit am Ende sicherlich die wichtigste die ist, dass seine Mannschaft das Auswärtsspiel im Saarland mit 3:1 (1:1) für sich entscheiden konnte und damit Rang drei in der Tabelle gefestigt hat, allerdings beträgt der Rückstand auf Pirmasens und den 1.