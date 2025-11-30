Engers gewinnt in Auersmacher FVE: Fairplay, Traumtor, Unterzahltor und ein 3:1-Sieg Sina Ternis 30.11.2025, 11:58 Uhr

i FVE-Stürmer Nils Wambach tat sich beim Auswärtsspiel beim SV Auersmacher durch eine Fairplay-Aktion hervor. Beim Stand von 0:0 gab er zu, nicht berührt worden zu sein, wodurch ein Elfmeter zurückgenommen wurde. Am Ende siegte Engers dennoch mit 3:1. Jörg Niebergall

Obwohl der FV Engers beim SV Auersmacher 35 Minuten in Unterzahl spielen musste, stand am Ende ein 3:1-Sieg für die Elf von Julian Feit, der einiges zu erzählen hatte nach dem Ausflug ins Saarland. Eine starke Fairplayaktion lieferte Nils Wambach ab.

Es sind viele Geschichten, die rund um die Fußball-Oberliga-Partie zwischen dem SV Auersmacher und dem FV Engers erzählenswert sind – auch wenn für FVE-Coach Julian Feit am Ende sicherlich die wichtigste die ist, dass seine Mannschaft das Auswärtsspiel im Saarland mit 3:1 (1:1) für sich entscheiden konnte und damit Rang drei in der Tabelle gefestigt hat, allerdings beträgt der Rückstand auf Pirmasens und den 1.







