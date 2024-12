Im Sommer ist Schluss FV Engers: Watzlawik hört nach 13 Jahren auf 02.12.2024, 00:00 Uhr

i Stand beim FV Engers als Trainer nur selten im Regen: Sascha Watzlawik. Jörg Niebergall

Er hat den FVE Engers in den vergangenen 13 Jahren geprägt wie kaum ein anderer: Trainer Sascha Watzlawik. Doch im Sommer ist für ihn Schluss - aus ganz unterschiedlichen Beweggründen.

Es war klar, dass der Zeitpunkt irgendwann kommen würde. Nun ist er da: Beim Oberligisten FV Engers endet im Sommer kommenden Jahres eine Ära. Trainer Sascha Watzlawik gibt dann den Staffelstab nach 13 Jahren weiter. Er hatte den Verein 2012, damals unmittelbar nach dem Abstieg in die Bezirksliga, übernommen, konnte im Folgejahr den direkten Wiederaufstieg in die Rheinlandliga feiern, ehe in der Spielzeit 2016/17 der Aufstieg in die Oberliga ...

