Von Eisbachtal über Wehen Wiesbaden, den 1. FC Köln, den 1. FC Nürnberg und Viktoria Aschaffenburg geht es für den Offensivakteur Jesper Penterman fast wieder zu seinen Wurzeln. Er wechselt von der Regionalliga Bayern zum Oberligisten FV Engers.
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Eine Woche, bevor der Oberligist FV Engers in die Vorbereitung startet, wurde noch ein Neuzugang eingetütet, der sich sehen lassen kann. Vom Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg schließt sich der 21-jährige Offensivakteur Jesper Penterman der Elf vom Wasserturm an.