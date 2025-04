Es ist ein wenig ein Spagat, den Sascha Watzlawik, Coach des FV Engers, in den kommenden Tagen hinbekommen muss. Da steht zum einen am Samstag (15.30 Uhr) das Auswärtsspiel beim FV Diefflen in der Fußball-Oberliga an, da richtet sich zum anderen der Blick schon ein wenig auf kommenden Mittwoch (19.30 Uhr), wenn Regionalligist Eintracht Trier zum Rheinlandpokal-Halbfinale im Stadion am Wasserturm gastiert.

„Natürlich ist es weiterhin so, dass wir schnellstmöglich in der Liga die 40 Punkte haben wollen, dass wir nach Diefflen fahren, um dort zu gewinnen, aber das Pokalspiel kann man nicht ganz beiseiteschieben“, sagt Watzlawik, der keinen Zweifel daran lässt, dass er die Balance hinbekommen will und hinbekommen wird. „Dass wir in Diefflen alles auf den Platz bringen, das sind wir auch unseren Fans schuldig.“ Immerhin kommt ein Fanbus am Samstag zum Einsatz.

Großes Fragezeichen hinter Louis Klapperich, kleines hinter Manuel Simons und Justin Klein

Spieler zu schonen, kommt für den FVE-Trainer auch nicht in Frage, schon allen mit Blick auf den Spielrhythmus nicht. Was möglich ist: Dass der eine oder andere Akteur, sofern es der Spielverlauf zulässt, vielleicht etwas früher vom Platz geht. Ziemlich sicher Konsequenzen wird das Pokalspiel bei Manuel Simons haben: Der Offensivakteur klagte unter der Woche mit Fußproblemen, setzte auch im Training aus. Justin Klein indes hat Probleme mit dem Finger, auch hier ist noch nicht klar, ob er spielen kann.

Ein großes Fragezeichen steht indes, sowohl für Meisterschaft als auch für Pokal, hinter Louis Klapperich, der während des Trainings ein schmerzhaftes Knacken im Fuß verspürt hat. „Das sieht gar nicht gut“, sagt sein Trainer. Eher eine Vorsichtsmaßnahme war es indes, dass er Kevin Lahn und Jannik Stoffels aus dem Training genommen hat. „Beide waren krank und da wollte ich die Infektionskette frühzeitig unterbrechen“, so Watzlawik. Inwieweit beide im Saarland zum Einsatz kommen werden, muss sich zeigen.

„Wir erwarten also eine Menge Gegenwehr, gerade in den Zweikämpfen. Die werden sicherlich brennen und endlich zurück in die Erfolgsspur wollen.“

FVE-Coach Sascha Watzlawik über Gegner Diefflen

Bange wird es dem Trainer aber mit Blick auf das Personal nicht. Der Kader ist weiterhin groß genug, „die Jungs haben noch mal Gelegenheit, sich zu präsentieren“. Eben auch, sich für das Pokalspiel zu präsentieren. Zudem geht es aus Sicht des Trainers darum, die Intensität im Wettkampf hochzuhalten – um auch hier bestens gerüstet zu sein für den Regionalligisten.

Das wird in Diefflen sicherlich auch wichtig sein. Die Gastgeber stehen mit dem Rücken zur Wand, haben zum Auftakt des Jahres gegen die Top-fünf-Mannschaften der Liga gespielt und da lediglich beim 2:2 gegen Pirmasens einen Punkt geholt, waren zuletzt beim 0:3 gegen die TuS Koblenz und beim 0:5 gegen die U23 des 1. FC Kaiserslautern praktisch chancenlos. „Wir erwarten also eine Menge Gegenwehr, gerade in den Zweikämpfen. Die werden sicherlich brennen und endlich zurück in die Erfolgsspur wollen“, sagt Watzlawik. Der warnt eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen. Die Erinnerungen ans Hinspiel dürften ihm dabei helfen, denn das verlor seine Mannschaft mit 0:2.