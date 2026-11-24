Pläne sind noch am Anfang Fusion: Werden TuS Koblenz und TuS Neuendorf eins? Sina Ternis 24.11.2026, 21:39 Uhr

i TuS-Präsident Christian Krey ist froh, dass sich seine Beharrlichkeit ausgezahlt hat. Zeitnah kann die TuS an der Eifelstraße eine eigene Heimstätte beziehen Jörg Niebergall

Es waren viele interessante Themen, über die TuS-Präsident Christian Krey während der Jahreshauptversammlung referierte. Die Pläne einer Fusion mit der TuS Neuendorf war eins davon, die Verkündung einer neuen Heimstätte ein weiteres.

Auch wenn Christian Krey, Präsident der TuS Koblenz, es während der Jahreshauptversammlung nur kurz anteaserte, war es sicherlich eins der interessantesten Themen des Abends: Seine TuS, die einst TuS Koblenz-Neuendorf hieß, 1982 aber, vor allem aus Gründen der besseren Vermarktung, zur TuS Koblenz wurde, und die damals von einer Gruppe Traditionalisten neu gegründete TuS Neuendorf 82 könnten künftig gemeinsame Sache machen.







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