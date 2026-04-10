Stahl erwartet defensives Team Für die TuS Koblenz wiederholt sich Geschichte in LU Sina Ternis 10.04.2026, 06:00 Uhr

i Karim Zeghli (blaues Trikot) wird der TuS Koblenz am Samstag in Ludwigshafen fehlen. Er hatte zuletzt trotz Bänderrissen in Schulter und Sprunggelenk gespielt, soll jetzt aber geschont werden. Wolfgang Heil

Die TuS Koblenz ist die erste Mannschaft, die nach dem Rücktritt von Marco Laping auf den FC Arminia Ludwigshafen trifft. Die haben mit Ralf Gimmy einen „Nothelfer“ engagiert, mit dem TuS-Coach Michael Stahl eins verbindet: eine defensive Spielweise.

Als Michael Stahl den Namen des neuen Trainers beim kommenden Gegner seiner TuS Koblenz hört, entstehen in seinem Kopf sofort die ersten Assoziationen. Denn für Marco Laping, der am vergangenen Wochenende nach der 2:4-Niederlage gegen die Sportfreunde Eisbachtal nahezu unmittelbar nach Spielende das Handtuch beim FC Arminia Ludwigshafen geschmissen hatte, wird mit Ralf Gimmy einer übernehmen, den Stahl noch aus der Zeit kennt, in der Gimmy den ...







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