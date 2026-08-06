Eisbachtal empfängt Engers
Frühe Rückkehr für Kap und Jost nach Nentershausen
Im April dieses Jahres gab es das letzte Aufeinandertreffen zwischen den Sportfreunden Eisbachtal und dem FV Engers. Damals trug
Im April dieses Jahres gab es das letzte Aufeinandertreffen zwischen den Sportfreunden Eisbachtal und dem FV Engers. Damals trug Jonathan Kap (links) noch das rot-weiße Eisbärentrikot (hier im Duell mit Jonas von Haacke). Dieses Mal wird er in Grün auflaufen.
Andreas Hergenhahn

Kirmesspiel für die Hausherren Sportfreunde Eisbachtal, Lokalduell sowohl für die Gastgeber als auch für Gast FV Engers und Rückkehr von zwei Akteuren, die bis Sommer noch das rot-weiße Trikot trugen. Es ist ein besonderes Spiel in Nentershausen.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist schon in mancherlei Hinsicht ein besonderes Spiel, wenn am Samstag (16 Uhr) die Sportfreunde Eisbachtal und der FV Engers im Stadion in Nentershausen aufeinandertreffen. Für die Gastgeber ist es im Prinzip das einzige echte Derby in der Fußball-Oberliga, für die Gäste eins, zu dem sie besonders gern antreten.
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