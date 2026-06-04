TuS-Offensivakteur verlängert Fragezeichen wird Ausrufezeichen: Tchadjei bleibt Sina Ternis 04.06.2026, 19:30 Uhr

i Nazif Tchadjei (links) wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der TuS Koblenz tragen. Der Offensivakteur hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Wolfgang Heil

Vom Stammkader der TuS Koblenz haben jetzt (fast) alle zugesagt. Auch Nazif Tchadjei wird das Trikot der Schängel ein weiteres Jahr tragen. Nun fehlt nur noch die Zusage von Kapitän Daniel von der Bracke, aber auch die sollte bald kommen.

Es war noch eine der offenen Personalien bei der TuS Koblenz, doch die wurde jetzt geklärt: Auch Offensivakteur Nazif Tchadjei geht mit den Schängel ins kommende Oberligajahr, hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Jetzt fehlt vor allem noch Kapitän Daniel von der Bracke, der aber bereits seine Verlängerung in Aussicht gestellt hat „Darüber, dass Nazif bleibt, sind wir sehr happy“, sagt Coach Michael Stahl, der weiß, dass der ...







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