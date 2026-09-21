Die Oberliga unter der Lupe
Florian Diel: Spiel gegen TuS Koblenz hat uns geholfen
Florian Diel hatte eigentlich eine schwierige Saison für seinen TSV Gau-Odernheim prognostiziert. Derzeit läuft es aber erstaunl
Florian Diel hatte eigentlich eine schwierige Saison für seinen TSV Gau-Odernheim prognostiziert. Derzeit läuft es aber erstaunlich gut und dafür gibt es laut Trainer auch gute Gründe.
Mark Dieler

Wäre Florian Diel, Coach des TSV Gau-Odernheim, vor der Saison damit konfrontiert worden, dass sein Team nach acht Spielen 16 Punkte auf dem Konto hat, hätte er wohl nur müde gelächelt. Es läuft beim Dorfverein – aus vielen Gründen.

Lesezeit 5 Minuten
Florian Diel ist Realist. Der Trainer des TSV Gau-Odernheim hatte für seine Mannschaft eine schwere Saison in der Fußball-Oberliga prognostiziert, auch, weil zum zweiten Mal in Folge der Topstürmer den Verein verlassen hat. Nach dem Aufstieg vor zwei Jahren war es 50-Tore-Mann Fabio Moreno-Fell, vor der aktuellen Spielzeit ging Belel Meslem (18 Tore) zu Ligakonkurrent Wormatia Worms.
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