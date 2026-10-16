Engers gastiert beim TSV
Feit hat Respekt vor Gau-Odernheimer Fußball-Romantik
Julian Feit und sein FV Engers stehen vor einem schweren Auswärtsspiel: Am Sonntag geht’s zum TSV Gau-Odernheim, der derzeit auf
Julian Feit und sein FV Engers stehen vor einem schweren Auswärtsspiel: Am Sonntag geht’s zum TSV Gau-Odernheim, der derzeit auf Rang fünf und damit vor Engers liegt.
Jörg Niebergall

Dass sich der TSV Gau-Odernheim nach dem ersten Saisondrittel vor dem FV Engers einreihen würde, war nicht unbedingt zu erwarten. FVE-Coach Julian Feit nennt aber gute Gründe für das gute Abschneiden – und will natürlich trotzdem gewinnen. 

Lesezeit 3 Minuten
Vor einer schweren Auswärtsaufgabe steht der FV Engers am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Gau-Odernheim. Der letztjährige Aufsteiger hat sich in seiner zweiten Oberligasaison weiter verbessert, liegt momentan auf Rang fünf mit 20 Punkten, einen Zähler vor den Engersern, und hat noch das ausgefallene Spiel in Wittlich nachzuholen.
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