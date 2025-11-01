Rot-Weiss schlägt TuS 2:1 Fatih Cift: „Komplett egal, ob verdient oder nicht“ Lukas Erbelding

Sina Ternis 01.11.2025, 07:31 Uhr

i TuS empfängt den FC Rot-Weiss Koblenz zum Stadtduell Sina Ternis

Es war sicherlich ein Sieg der Kategorie glücklich. Doch das interessierte zumindest den Gewinnertrainer Fatih Cift nicht die Bohne. Seine Rot-Weissen haben das Oberliga-Stadtduell gegen die TuS mit 2:1 gewonnen.

Die Rollen sind auf den ersten Blick klar verteilt: Während der Saisonstart der TuS als gelungen bezeichnet werden kann, befindet sich Stadtrivale FC Rot-Weiss Koblenz derzeit im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. An diesem Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) treffen sich die Teams zum Duell im Stadion Oberwerth.







