Oberliga unter der Lupe Fatih Cift: „Das war eine dumme Entscheidung“ Sina Ternis 07.07.2026, 06:00 Uhr

i Fatih Cift (Mitte) ist bekannt dafür, dass er Klartext redet. Auch im Rückblick nimmt er kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Entscheidung bei der Wechselfenster-Geschichte geht. René Weiss

Wechsel, Wechsel, Wechsel – die waren in der abgelaufenen Oberligasaison öfter Thema, als das zu erwarten gewesen wären, und das lag auch an den beiden Wechselurteilen, die der Verband zu treffen hatte. Doch es gibt noch mehr Geschichten zu erzählen.

Zwischen 22 und 26 Spielern sind viele Kader der Fußball-Oberligisten groß. Verletzungen, Sperren, Formtiefs, das alles führt dazu, dass die Trainer in der Breite (aber natürlich auch qualitativ) gut aufgestellt sein wollen – und deswegen basteln viele derzeit an ihren Kadern für die kommende Spielzeit.







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