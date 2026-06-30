Spruchkammer des FVR zuständig „Fall Schumann“: Warum wohl kein Exempel statuiert wird Sina Ternis 30.06.2026, 18:35 Uhr

i Jannik Schumann (links) spielte bis Sommer bei der SG Alpenrod. Nun wird es ihn wohl zu den Sportfreunden Eisbachtal ziehen – wenn er seine Sperre abgesessen hat. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Nachdem Jannik Schumann sowohl bei der SG Betzdorf als auch bei den Sportfreunden Eisbachtal einen Passantrag unterschrieben hat, verhandelt nun die Verbandsspruchkammer die Strafe. Diese wird aber wohl nicht drakonisch ausfallen.

Nein, an einen ähnlich gearteten Fall, den seine Verbandsspruchkammer zu verhandeln hatte, kann sich der Vorsitzende Markus Kohl nicht erinnern. Die Rede ist von der Doppelunterschrift von Jannik Schumann. Der 19-Jährige, der zuletzt beim A-Ligisten SG Alpenrod spielte, hatte sowohl beim Rheinlandliga-Aufsteiger SG 06 Betzdorf als auch beim Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal einen Passantrag unterzeichnet (wir berichteten).







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