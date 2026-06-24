Der FV Engers stellt sich in seinem Trainerstab noch breiter auf, hat Philipp Frank als zweiten Co-Trainer neben Martin Weber verpflichtet. Damit schließt sich auch ein Kreis, denn Feit, Weber und Frank haben eine gemeinsame Vergangenheit.
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Seit Ende Februar war Philipp Frank ohne festen Trainerposten, hospitierte nach seinem Rücktritt beim Rheinlandligisten FV Morbach zwischenzeitlich bei der TuS Koblenz, nutzte die Phase, um sich weiterzubilden. Nun heuert der Dudenrother als Co-Trainer beim Oberligisten FV Engers an – und irgendwie schließt sich damit auch ein Kreis.