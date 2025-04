Knapp zwei Jahre ist es her, da legte Marco Reifenscheidt sein Amt bei den Spfr Eisbachtal nieder. Am Samstag kommt es zu einem Wiedersehen mit seinem Ex-Verein, dieses Mal steht der 43-Jährige auf der anderen Seite.

Von 2016 bis zum Frühjahr 2023 trainierte Marco Reifenscheidt die Sportfreunde Eisbachtal, heuerte dann im Oktober vergangenen Jahres beim Oberliga-Konkurrenten Wormatia Worms an. Am Samstag kehrt er zum direkten Duell an alte Wirkungsstätte zurück. Wir sprachen mit ihm über diese Rückkehr, über seine Zeit in Worms und über das, was danach kommt.

Herr Reifenscheidt, mit welchem Gefühl kehren Sie am Samstag nach Nentershausen zurück?

Das wird ganz sicher etwas Besonderes für mich. Es ist das erste Mal seit meinem Rücktritt, dass ich dort bin, und es ist auch das erste Mal, dass ich auf der anderen Seite stehe, dass ich nicht die Heim-, sondern die Gästekabine aufsuche. Generell war ich noch nie in der Situation, auf einen ehemaligen Verein zu treffen und ich bin schon gespannt darauf. Aber ich freue mich definitiv darauf, den einen oder anderen wiederzutreffen und im Anschluss ans Spiel eine Bratwurst zu essen und ein Bier zu trinken. Ich habe auch noch einen Gutschein für die Stadionklause, den ich auf jeden Fall einlösen werde (lacht).

Ihr Bruder ist nach wie vor Sportlicher Leiter bei den Sportfreunden, es sind noch einige Akteure da, die unter Ihnen gespielt haben. Inwieweit beschäftigen Sie sich noch mit den Eisbachtalern?

Mit meinem Bruder rede ich tatsächlich kaum darüber, aber ich verfolge natürlich schon die Ergebnisse und hoffe auch sehr, dass sie die nötigen Punkte für den Klassenerhalt. Allerdings nicht schon am Samstag gegen uns.

Zwischen Wormatia Worms und Eisbachtal gibt es mit Blick auf Infrastruktur, Umfeld und Erwartungshaltung schon große Unterschiede. Wie würden Sie die beschreiben?

Natürlich sind die Ansprüche auf beiden Seiten schon unterschiedlich. Während es für die Eisbären eigentlich jede Saison darum geht, den Klassenerhalt zu sichern, sieht man sich bei der Wormatia schon ein Stück weit in der Regionalliga, auch der Druck aus dem Umfeld, durch das große Fanlager, ist deutlich größer. Und dennoch tun wir gut daran, Eisbachtal nicht zu unterschätzen. Die haben richtig gute Jungs in ihren Reihen, da wäre es fahrlässig, wenn wir uns von den jüngsten Ergebnissen blenden lassen würden.

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Wormatia noch?

Da mittlerweile feststeht, dass im Sommer für mich Schluss sein wird, ist es natürlich mein Ziel, noch so viele Siege wie möglich einzufahren und am Ende unter den ersten sechs zu landen. Ich denke, wir haben uns mittlerweile gefangen, sind eine andere Mannschaft, deutlich gefestigter als noch vor der Winterpause.

Haben Sie schon Pläne für die Zeit danach?

Ich habe für mich entschieden, dass ich dann erst einmal ein Jahr Pause mache. Ich war, von kurzen Phasen abgesehen, dann zehn Jahre im Trainergeschäft. Der Aufwand war und ist sehr groß, das schlaucht dann einfach. Zudem habe ich meinem Umfeld versprochen, dass ich mal nichts mache.