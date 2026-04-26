2:2 zwischen Koblenz und FCEK Ergebnis tritt nach Theisen-Verletzung in Hintergrund Sina Ternis 26.04.2026, 17:15 Uhr

i So intensiv wie hier zwischen TuS-Akteur Vassilios Polichronakis (blaues Trikot) und FCEK-Spieler Tim Puttkammer ging es während der gesamten Spielzeit zu. Eins dieser Fouls führte dann zu einer schweren Verletzung von Christopher Theisen. Wolfgang Heil

Der Fußball trat in den Hintergrund nach der Partie zwischen der TuS Koblenz und dem FCEK, die 2:2 endete. Denn in der Nachspielzeit hatte sich FCEK-Akteur Christopher Theisen schwer verletzt und alle waren in der Sorge um ihn vereint.

Dass die Partie der Fußball-Oberliga zwischen der TuS Koblenz und dem FC Emmelshausen-Karbach mit einem durchaus leistungsgerechten 2:2-Unentschieden endete, das trat nach den 95 intensiven Minuten komplett in den Hintergrund. Denn bei einem Luftduell mit Damir Grgic auf Höhe der Mittellinie hatte sich FCEK-Akteur Christopher Theisen schwer am Kopf verletzt, musste notärztlich behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht werden.







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