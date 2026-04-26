2:2 zwischen Koblenz und FCEK
Ergebnis tritt nach Theisen-Verletzung in Hintergrund 
So intensiv wie hier zwischen TuS-Akteur Vassilios Polichronakis (blaues Trikot) und FCEK-Spieler Tim Puttkammer ging es während
So intensiv wie hier zwischen TuS-Akteur Vassilios Polichronakis (blaues Trikot) und FCEK-Spieler Tim Puttkammer ging es während der gesamten Spielzeit zu. Eins dieser Fouls führte dann zu einer schweren Verletzung von Christopher Theisen.
Wolfgang Heil

Der Fußball trat in den Hintergrund nach der Partie zwischen der TuS Koblenz und dem FCEK, die 2:2 endete. Denn in der Nachspielzeit hatte sich FCEK-Akteur Christopher Theisen schwer verletzt und alle waren in der Sorge um ihn vereint.

Lesezeit 5 Minuten
Dass die Partie der Fußball-Oberliga zwischen der TuS Koblenz und dem FC Emmelshausen-Karbach mit einem durchaus leistungsgerechten 2:2-Unentschieden endete, das trat nach den 95 intensiven Minuten komplett in den Hintergrund. Denn bei einem Luftduell mit Damir Grgic auf Höhe der Mittellinie hatte sich FCEK-Akteur Christopher Theisen schwer am Kopf verletzt, musste notärztlich behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht werden.

Ressort und Schlagwörter

OberligaTuS Koblenz
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren