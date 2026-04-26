Der Fußball trat in den Hintergrund nach der Partie zwischen der TuS Koblenz und dem FCEK, die 2:2 endete. Denn in der Nachspielzeit hatte sich FCEK-Akteur Christopher Theisen schwer verletzt und alle waren in der Sorge um ihn vereint.
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Dass die Partie der Fußball-Oberliga zwischen der TuS Koblenz und dem FC Emmelshausen-Karbach mit einem durchaus leistungsgerechten 2:2-Unentschieden endete, das trat nach den 95 intensiven Minuten komplett in den Hintergrund. Denn bei einem Luftduell mit Damir Grgic auf Höhe der Mittellinie hatte sich FCEK-Akteur Christopher Theisen schwer am Kopf verletzt, musste notärztlich behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht werden.