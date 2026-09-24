Nach 1:5 gegen Gau-Odernheim Entscheidung ist da: Protest der TuS Koblenz abgewiesen Sina Ternis 24.09.2026, 22:19 Uhr

i Eng ging’s ohne Frage zu auf dem Rasenplatz in Gau-Heppenheim, aber laut Spruchkammer nicht eng genug. Die hat den Protest der TuS Koblenz als unbegründet abgewiesen. Mark Dieler

Es wird wohl weder ein Wiederholungsspiel noch drei Punkte am grünen Tisch geben: Die Spruchkammer hat den Protest der TuS Koblenz gegen die Spielwertung des 1:5 beim TSV Gau-Odernheims wegen des zu kleinen Platzes abgewiesen.

Es hat eine Weile gedauert, mittlerweile ist das Urteil zum Protest der TuS Koblenz gegen die Spielwertung der 1:5-Niederlage gegen den TSV Gau-Odernheim da. Demnach hat die Spruchkammer des für die Oberliga zuständigen Fußball-Regionalverbands Südwest den Protest der TuS abgewiesen.







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