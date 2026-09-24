Es wird wohl weder ein Wiederholungsspiel noch drei Punkte am grünen Tisch geben: Die Spruchkammer hat den Protest der TuS Koblenz gegen die Spielwertung des 1:5 beim TSV Gau-Odernheims wegen des zu kleinen Platzes abgewiesen.
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Es hat eine Weile gedauert, mittlerweile ist das Urteil zum Protest der TuS Koblenz gegen die Spielwertung der 1:5-Niederlage gegen den TSV Gau-Odernheim da. Demnach hat die Spruchkammer des für die Oberliga zuständigen Fußball-Regionalverbands Südwest den Protest der TuS abgewiesen.