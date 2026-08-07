Stürmer kommt zu Rot-Weiss
Enrico Köppen: Ich will es mir noch einmal beweisen
Alter Verein, neuer Verein: Enrico Köppen (rotes Trikot) ist von der Reinhardt’s Elf zu Rot-Weiss Koblenz gewechselt, will da kü
Alter Verein, neuer Verein: Enrico Köppen (rotes Trikot) ist von der Reinhardt’s Elf zu Rot-Weiss Koblenz gewechselt, will da künftig aber nicht zweite, sondern erste Mannschaft spielen.
Jörg Niebergall

Es hatte sich in den vergangenen Wochen schon angedeutet, nun ist die Tinte getrocknet: Enrico Köppen greift noch einmal in der Oberliga an, wechselt aus der A-Klasse zu Rot-Weiss Koblenz – und will da zum Stammspieler werden. 

Lesezeit 5 Minuten
Zum Ende der Woche haben sich beide Seiten geeinigt und den Transfer, der sich bereits angebahnt hatte, auch final eingetütet. Enrico Köppen, der zuletzt als Spielertrainer der zur neuen Saison abgemeldeten Reinhardt’s Elf aktiv war, wird künftig beim Oberligisten Rot-Weiss Koblenz auf Torejagd gehen.
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